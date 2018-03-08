巾幗不讓鬚眉 婦女節緬懷司法院首位女性秘書長林錦芳

今天婦女節，緬懷司法院首位女性秘書長林錦芳，令人不捨。（本報系資料照）

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婦女節緬懷巾幗不讓鬚眉林錦芳，司法界對驟失一位才華洋溢、丰采翩翩的前輩，充滿沉痛與不捨。（本報系資料照）

今天是「婦女節」，我國司法史上第一個依法設立的司法官團體「中華民國女法官協會」籌備委員之一 ，同時也是司法院首位女性秘書長林錦芳在農曆除夕不幸因病去世，她在司法界奉獻超過35年，對於驟失這樣一位巾幗不讓鬚眉，才華洋溢、丰采翩翩的前輩，充滿沉痛與不捨。

民國84年1月7日，「中華民國女法官協會」正式成立，當時任職於福建高等法院金門分院的林錦芳法官正是籌備委員之一，她催生了這塊以愛與關懷為本，以維護司法獨立、推展婦女法學研究、促進國際司法交流為宗旨的園地，並自92年2月起至94年1月止，接棒擔任協會第五屆理事長，承先啟後，守護著這個得來不易的成果，並使其更加茁壯。

司法院第一位女性秘書長林錦芳。(司法院提供)

林錦芳的學經歷優異傑出，畢業於台灣大學法律系，再出國深造，取得美國杜克大學法學博士學位。在司法實務工作上，歷任一審檢察官；一、二、三審法官；司法院大法官書記處副處長；新竹地院、台北地院院長，更於99年10月21日成為司法院首位女性秘書長，為其熱愛的司法奉獻超過35年，堪為女性司法工作者之典範，也因此獲選79年中華民國第13屆十大傑出女青年、2009年美國杜克大學法學院國際傑出校友。

司法院第一位女性秘書長林錦芳。(資料照片)

無論是從事審判工作或是司法行政工作，林錦芳莫不全力以赴，親力親為，對於維護審判獨立不遺餘力，尤其在司法院秘書長任內，推動多項重大司法改革措施，包括完成法官法、家事事件法、刑事妥速審判法、刑事訴訟法、法律扶助法、提審法的立法及修法，健全司法體制，落實人權保障；建置各類犯罪量刑資訊系統，期能避免量刑歧異，提升量刑的妥適性；推展司法e化及科技法庭，提升審判效能，讓審判更加公開透明；開辦法院電子訴訟，使我國在國際經商環境的排名大幅躍升，進步77名，貢獻卓著。

司法院第一位女性秘書長林錦芳。(司法院提供)

國際司法舞台上，林錦芳也不缺席，除了代表「中華民國女法官協會」出席參加國際女法官協會舉辦的雙年會、菲律賓女法官協會舉辦的研討會外，更連任國際女法官協會亞太地區理事，致力參與國際事務，以爭取國際友誼的方式，推動務實司法外交，在當時的時空背景下，誠屬不易，也因著這份對於協會的關愛，引領年輕一輩的女性法官、檢察官們前進世界舞台，拓展國際視野。

(中時電子報)

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