國中少女天真一句話 竟被狼父奪去童貞

2018年03月08日 00:01 中時電子報 吳家詮

一名天真無邪國中少女，因為問了養父一句「為何我的奶頭顏色和媽媽不同」，竟遭色狼「後叔」藉此吸吮胸部，進而性侵得逞，甚至後續又脅迫性侵多次，致使少女後來不敢回家，被害少女的母親發現，追查下竟是她的「親密愛人」犯下喪盡天良的事，氣得報警提告。

警方調查，少女的母親帶著少女改嫁給這名年50多歲的男子，三人居住在一起，據《蘋果》即時新聞報導，少女因為正在發育，生理上開始起了變化，有一天放學返回家中，天真的問了養父說「為何我奶頭的顏色與媽咪的顏色不一樣」，哪知道繼父聽到後慾火叢生，竟回「掀起來我看看」，接著還用嘴去親吻乳房，最後脫掉少女衣褲奪走了童貞。

接著，還有次狼父趁著家中無人，進到剛放學的少女房間，強行跨坐在她的身上，讓她全身無法動彈，又再次性侵。事後因為少女的母親發現她不愛回家、時常不交功課，還用手打頭的怪異現象，追問後才發現，竟然遭到她的後夫蹂躪，大為震怒。

案經法院審理，狼父坦承與繼女發生2次性關係，但否認有違背少女的意願，他辯稱第一次是因一時衝動有詢問少女是否可以讓他親親，少女沒講話就點點頭，發生了性關係。第二次則是2人在看電視，為了搶遙控器在鬧著玩，沒想到越玩越過火，她抓他的生殖器，他反擊捏她胸部，就這樣很自然的發生了性關係。

但是這些推託說詞，沒有讓法官採信，養父被依加重強制性交罪及強制性交罪，判處12年有期徒刑。

(中時電子報)