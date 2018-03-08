土豪叫囂館長要求真人PK 館長：2分鐘沒打趴你我捐100萬

2018年03月08日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

郭李奧不僅嗆館長，事實上他也曾嗆過徐曉東真人PK，但如今卻關臉書神隱 (圖／翻攝自臉書)

日前一名臉書用戶「郭李奧」嗆館長「你只是一個強壯的健身教練」，還說館長不是一個真正的格鬥家，要館長出來跟他真人PK，還笑館長不敢回應他，館長得知這件事情後，開直播回擊「我2分鐘就能打趴你」。

這名叫郭李奧的男子因常在臉書PO出大把千元鈔票的照片，被人戲稱「台灣土豪」，幾個月下來，郭李奧一直在臉書上嗆館長，先說館長只是個強壯的健身教練，又不斷叫囂要館長出來跟他PK，表明自己的截拳道可以輕鬆打趴館長，還自稱「台灣第一北腿」，但當網友要郭李奧先秀出自己的格鬥武打影片時，郭李奧卻又充耳不聞，接著說他絕對不會公布自己的影片。

館長今天(7日)得知後，開了直播回應郭李奧，說「那外先生不斷打到健身房來，表示願意出1000萬來比試，那好，我接受，確定真有這筆錢後，我會找律師來擬定合約，100萬用來找見證人、裁判和場地費，剩下900萬就全數捐給花蓮受災戶，對打中如果出現傷殘甚至死亡情形一律不負責」。

館長也表示他相信郭李奧根本不敢出來跟他打，真的要PK，他2分鐘就拿打趴對方，如果沒有辦到，就會再捐出100萬」。

事實上早從數月之前，郭李奧就不斷在個人臉書叫囂館長，但卻沒有獲得關注，直到這次上版面後，才有網友去洗版，甚至還有人說自己是做生前契約的，希望郭李奧先跟他簽約再去挑戰館長，讓網友笑翻。而館長開直播回應後，郭李奧也突然關閉臉書神隱。

(中時電子報)