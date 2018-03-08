律師說法》陌生人摸妳的臉，算不算性騷擾？

2018年03月08日 00:01 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

臺灣宜蘭地方法院於日前表示，有女子控訴被同一個基金會輔導的男子摸臉、襲臀，依性騷擾防治法第25條規定提出告訴。但該院認為，襲臀部分因為欠缺人證、物證，因此判處無罪；至於摸臉頰部分，則因為臉頰不屬於隱私部位，也判處無罪。

●法律評析

依性騷擾防治法第25條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。依最高法院見解認為，所謂性騷擾是帶有性暗示的短暫性、偷襲性的不當觸摸動作，其本身有調戲的意味，讓人有不舒服的感覺，行為人本身具有性暗示而調戲被害人之意思，進而滿足調戲對方之目的。而法院審理後認為襲臀部分，當事人無法證明，且亦無人證、物證可供證明，因此判處無罪；至於摸臉頰部分，該條規定中身體隱私處是不明確法律用詞，作為臀部、胸部以外之補充規範，其部位應與臀部、胸部部位等同樣具有隱私意涵，依社會通念及被害人個別情狀加以判斷。因此，本案中宜蘭地院認為摸臉頰不屬於身體隱私部位，不構成該條犯罪。

不過，被害人可依性騷擾防治法第20條規定，對身體觸碰、觸摸行為向各縣市主管機關提起申訴，如該行為構成性騷擾，仍可以裁罰一萬元以上，十萬元以下罰鍰。此外，如行為人有限制被害人行動自由時，亦可依刑法第304條強暴、脅迫使人行無義務事或妨害人行使權利者，提出強制罪告訴。行為人恐面臨三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)