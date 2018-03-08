蚊子具有學習能力！會本能遠離攻擊性強又打得準的人

2018年03月08日 00:03 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

在面對惱人的蚊子騷擾時，你會怎麼應付？揮揮手趕走蚊子就作罷？又或是殺紅了眼，不把蚊子找出來拍死不罷休？其實蚊子是有學習能力的，牠們會本能地躲開攻擊性強又打得準的人！

根據《國家地理雜誌》敘述，發現有蚊子覬覦你的鮮血時，請務必好好瞄準再打下去，就算沒有打到也沒關係，蚊子將有很大的機率不敢再攻擊你。

2月時《當代生物學》發表了一篇研究，證實蚊子具備著學習與記憶能力，有證據顯示，當人揮手準備拍死蚊子時，蚊子會將你的氣味與牠差點被拍死的經驗連結，未來就會躲開你。

美國華盛頓大學神經生態學家傑夫表示，他們對蚊子做了一個實驗，首先將埃及斑蚊關在充滿人類氣味的「美食裝置」中，當蚊子被氣味吸引，試圖「飽餐一頓」時，再釋放微小振動干擾蚊子進食，震動的強度與人類揮手拍打蚊子相似，時間持續20分鐘。接下來24小時內，蚊子就會試圖避開這樣的氣味。

研究結果指出，蚊子具備學習能力，面對攻擊性強又打得準的人，會本能避開 (圖／翻攝自國家地理雜誌)

隔日傑夫團隊再度進行測試，將影響學習能力的腦部物質多巴胺從蚊子體內排除、阻斷，喪失學習能力的蚊子在經過干擾後，很快又會再次靠近目標，因為蚊子無法記得特定氣味與危機的關聯。

但問題是，蚊子此種學習行為可能只侷限在與主要宿主物種相關的化學物質。例如傳播西尼羅熱病毒的蚊子，主要叮咬對象是鳥類，只有在找不到鳥類時才轉而叮咬人類。傑夫說目前為止牠們並未顯示和埃及斑蚊一樣躲避人類的學習能力，因此還要持續研究。

傑夫建議只要人們保持動態：「如果人在戶外烤肉區，而且在揮打蚊子，牠們會記得你，蚊子就會去叮別人。」

(中時電子報)