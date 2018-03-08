拾金不昧送警局卻遭失主PO網肉搜 高中生無奈：做善事怎變壞人

2018年03月08日 00:19 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

看到錢包拾金不昧主動送警局本是美德，但兩名高中生卻反被失主肉搜。國立基隆高中一名高三男同學與另一名暖暖高中女同學，在本月6日時撿到一個錢包，等了一段時間後見無人回來尋找，便將錢包送到派出所，沒想到回家後上網竟發現自己變成網友們的肉搜目標。

根據《聯合》報導，基隆高中高三的黃姓同學和別校女同學到廟口夜市逛街，路過城隍廟時，在旁邊的夾娃娃機上發現一個錢包，翻了一下想尋找證件通知失主，卻沒有聯絡電話，於是和女同學一起留在現場等候失主。過了將近10分鐘失主還是沒出現，於是便拿著錢包前往派出所送交員警。

正當黃同學覺得日行一善，相當開心之際，回家上臉書卻發現自己變成網友們的肉搜目標，還留著許多不堪入目的字眼。原來是失主後來回到現場，調閱監視器畫面後一口咬定他們偷走了錢包，於是PO上社群要網友幫忙肉搜。

後來拿出報案三聯單與失主聯絡時，失主卻依舊不斷質疑他，先問為何在皮包內東找西找，又問為何沒馬上送到警局。事後失主表示會PO文幫兩人澄清，但卻遲遲沒見到文章出現，讓他覺得好無奈「怎麼變成壞人」。

幸好兩人所屬的學校都釐清事件，也在臉書上表揚學生，還學生清白。派出所員警則說應該是時間差導致失主誤會，稱讚學生的善行。

(中時電子報)