獨家 ／白冰冰錄影跌倒撞後腦勺 不願就醫敬業撐完

白冰冰腳踩高跟鞋，敬業撐完錄影。（林彥君攝）

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時報周刊
林彥君
白冰冰後腦勺受撞擊，仍堅持不送醫繼續錄。（林彥君攝）

白冰冰在錄製中視《冰冰SHOW》時，驚傳在錄製第二場節目過程中發生跌倒撞頭意外，因當時表演橋段東諺要穿著蟑螂裝，造成視線死角，白冰冰說：「如果只是蟑螂爬行的話就沒事，因為他表演生動亂抓，道具因而勾到雙腿。」以至於她瞬間「碰」一聲跌倒在地，頭部直接撞到佈景的階梯的直角，她說：「如果勾到一隻腳我還沒事，同時勾到兩隻腿，完了。」

她回憶起當時倒下，腦袋一片空白，她直覺「大家都不要動我」，因當時東諺在表演未察覺，往前拖，她說：「當時連眼淚都哭不出來，怕移動身體，腦會充血。」工作人員見狀也趕緊拿冰塊幫她冰敷，敷了20分鐘，所幸躺在地上冒一陣冷汗後有好多了，又敬業的把第二場節目錄完，但偶爾會撐不住，中途得坐旁邊休息。

等到錄製結束後，她趕緊回後台，撥開頭髮檢查傷勢，也不停和旁邊的人確認「有沒有傷口？」確認後腦勺瘀血突起，頭骨沒受傷後，她開始擔心會傷到頸錐，她表示摔下去的霎那，頭部因後座力回彈，她心有餘悸地說：「我年紀大了，骨頭很脆弱，怕脖子的骨頭因此斷掉。」

她透露很擔心傷到脊椎也受傷，但目前脊椎雖然沒有異狀，白冰冰指著頭跟脊椎說：「因為害怕這裡（頭）就忘了這裡（脊椎）的痛。」她回想起跌倒瞬間，擔心的卻是旁人，白冰冰說：「好險受傷的是我，不是特別來賓，萬一是來賓怎麼辦？」

白冰冰說：「我是勇敢的人，從小苦到大的，對事盡心盡力，當時真正感受到身體無法動彈。」她並沒有責怪搭檔東諺，透露：「我覺得東諺很內疚，也想安慰他，但是很痛所以作罷。」錄節目第三場（最末場）時，她腳踏金色高跟鞋主持，仍展現專業主持架勢。白冰冰表示大家都勸她去看醫生，但她堅持先觀察，白冰冰說：「除非有嘔吐才就醫，半夜沒有好醫生，如果不舒服會趕快去醫院。」

(時報周刊)

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