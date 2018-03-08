時尚的完成度在臉！「神秘男神」姜棟元穿睡衣就出門

2018年03月08日 01:54 時報周刊 張毓琪

姜棟元首次嘗試宅配員角色。車庫娛樂提供

韓國「神祕男神」姜棟元出道15年，終於造訪台灣，他昨（7日）晚間出席《宅配男逃亡曲》首映記者會，展現親民作風，毫不吝嗇地與影迷互動、握手和簽名，更大秀中文向台灣影迷打招呼！

《宅配男逃亡曲》是姜棟元首度詮釋「宅配員」的角色，對於開拍前的準備工作，姜棟元說：「宅配員們與我們的生活息息相關，開拍前並沒有特別去準備，但有看了一小時的相關紀錄片，了解這個職業的甘苦，反覆看了兩次。很希望能將他們辛苦的一面呈現出來，像是真的有許多人會要求宅配員幫忙丟垃圾。」

被問到是否很常叫快遞，他表示：「現在因為覺得麻煩，我就很少在購物了。20多歲時我對服飾很有興趣，現在則是連換穿衣服的時間都覺得可惜，也很懶得去煩惱明天要穿什麼？我喜歡那種可以穿著睡覺，也能直接穿去餐廳的衣服，而且會再多買幾件不同的顏色喔！」

對於演戲時外貌的變化，姜棟元也說：「有些人說我的形象和宅配員很不搭，有人說比起平時銳利的模樣，在《宅配男逃亡曲》中似乎比較帥氣。相反地，也有人覺得我是不是故意在劇中扮醜。不論如何，演員在演戲時，頭髮或體重都不是自己的了，隨著演戲時常使用的臉部肌肉，表情也開始有了變化。現在正在拍攝的另外一部作品，角色較為陽剛且粗獷，和拍攝《宅配男逃亡曲》時的表情，似乎又變得不太一樣了。」由姜棟元主演的《宅配男逃亡曲》將於本週五3月9日在台灣正式上映。

(時報周刊)