台中建商偏鄉送暖 許願樹成果豐碩

台中精銳建設發起的【許願樹.美學啟蒙上山計劃】，號召專業美學教師深入偏鄉指導孩子們。

友善列印
工商

偏鄉的美學教育普遍不足，有鑒於此，長期贊助偏鄉教育的台中品牌建商-精銳建設，去年發起【許願樹.美學啟蒙上山計劃】，號召專業美學教師深入5所偏鄉國中小，指導小朋友認識美學、發揮想像力與創意，歷經一學期的美學課程後，成果相當豐碩。

來自偏鄉的小小藝術家們，個個展現美學天賦，超過150件不同素材構成的創作，即日起至4/27日止，在台中7期惠文路的AAM精銳藝術館免費展出。

值得一提的是，精銳建設特別舉辦「愛的抱抱」活動，由參與美學課程的小小藝術家，各自選出一件最喜歡的作品，做成2顆暖心抱枕，1顆自己保留，另1顆要送給關心這個計劃的朋友。

精銳建設表示，只要於展覽期間，在現場寫下給孩子們「鼓勵的話」投入摸彩箱，就有機會拿到小小藝術家的限量抱枕，精銳建設將隨機抽出150位好友，於5/10在「Lion's Talk 獅子講」FB粉絲頁公布名單。

精銳建設副董事長王碧竣表示：「看到孩子們的熱情、努力和成長，我們很慶幸，當初不只單純提供物資，而是讓美學素養，成為孩子們一輩子能帶著走的禮物！」

事實上，精銳建設長期贊助偏鄉小學、關懷兒童教育，至今已邁入12年。這次的【許願樹】計劃，是期望彌補偏鄉美感教育資源的不足，用「啟蒙和陪伴」，帶給孩子們更有意義的協助。

【許願樹】課程是委請藝術廣機構沃沃美學，歷經師資招募和培訓，以及一學期的系統教學，帶領孩子們從自我感官的覺知、對美的認知和體驗、生活中美感的發掘、到美的創造，在循序漸進的課程中，引導孩子感受到與過往生活經驗完全不同的感動與啟發。

【許願樹‧美學啟蒙上山計劃】包括南投法治、地利國小、苗栗大湖、華興國小、大湖國中等五校參與。這次展出的創作，除了運用不同素材的繪畫、拼貼；立體的捏塑、陶土；還有植物染、模型，甚至建築等等，超過150件充滿想像力和創意的作品。

(工商)

蚊子具有學習能力！會本能遠離攻… 北農恢復交易 總座吳音寧全程坐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。