前首相小泉純一郎： 無核家園必須靠領袖的政治決斷力

日本前首相小泉純一郎7日出席在東京「日本外國特派員協會」舉辦的記者會。(黃菁菁攝)

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日本前首相小泉純一郎7日出席在東京「日本外國特派員協會」舉辦的記者會。(黃菁菁攝)

日本前首相、反核先鋒小泉純一郎7日在東京「日本外國特派員協會」舉辦的記者會上，被中時特派問到台灣蔡政府在推「無核家園」，如何才能達到零核電理想時？小泉表示，「即使在日本，被問到如何達成零核電理想，說實話，憑我一己之力也做不到。必須由國家領袖、首相召集各界領導人，研擬出好的對策，就應該可以馬上做到。」

小泉強調，「事實上，日本這7年來，所有核電廠即使沒有供電，從北海道到九州也沒有1天停過電，這已經證明了零核電是可行的，日本都能做到了。」

他說: 「台灣看到福島核災後都覺得核電不行而改變政策，越南、南韓也一樣，只有最應該改變的日本，經歷了那慘痛的核災事故仍不改變，這點讓我感到不可思議。我確信，只要國家領袖召集各界領導人，商討如何能讓零核電政策維持下去，提出好的方案，還需朝野政黨合作，一定能打造零核電社會。」

被問及他執政時推動核電政策，為何退位後反核，小泉表示，「311東日本大地震引起福島核災，當時連日看到電視上的核災畫面，心想『不是告訴我核電廠是安全的嗎？』，後來看了很多有關核電的書才發覺，過去聽說的安全、成本低、永遠的綠色能源都是騙人的，核電廠是最花成本的，發電本身雖不排放二氧化碳，但那麼多鋼筋水泥蓋一樣會排CO2。」

小泉強調，「現在反核是因為知錯要能改，而且也有反省的意味」。針對安倍政府的重啟核電的能源主張，小泉表示，「安倍政府不想推零核電政策，但相信不久的將來，會有支持零核電的自民黨領袖出現，只要領袖有政治決斷力，相信許多議員也會反過來支持的。」

小泉的愛子是現任自民黨筆頭副幹事長（相當於首席副幹事長）小泉進次郎，也是自民黨力捧的新生代政治家。被問及，「如果小泉進次郎未來成為首相的話，日本可能實現零核電嗎？」。

小泉笑著說: 「我可沒有叫進次郎做這做那的，我早已退休，不會去指使現在的政治家。但進次郎好像自己在You tube上聽我的演講，(支不支持零核電)是他該自己判斷的事。」、「未來他會怎麼做，我完全預測不到，我真的不知道未來會怎樣。」。

(中時)

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