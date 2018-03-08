3月8日三大報頭版要聞

2018年03月08日 07:28 中時電子報 綜合報導

@中國時報

不滿日本船艦以水炮驅逐我國籍漁船，中華統一促進黨霸先黨部主委陳清峰7日至日本台灣交流協會門口，對石碑潑紅漆洩憤，並在門口大喊：「死日本人出來！」日方暫不提告，警方依社會秩序維護法裁罰1500元。面對近來政治立場不同人士相互以潑漆、毀壞旗幟，激化撕裂台灣社會，朝野黨團齊聲呼籲應彼此冷靜，尊重包容不同意見。

民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁以35.9％壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長。他隨即發表「虛心承志，團結成就高雄」，並第一時間打電話向在日本參訪的市長陳菊報告初選結果，花媽恭喜他並強調「黨要更團結」，也為縫合初選裂痕跨出第一步。

年底選戰腳步接近，但民進黨對雙北市長採徵召方式，至今仍未決定人選，綠委姚文智、吳秉叡雖已表態參選，但仍不斷被放話，指黨中央另打算徵召重量級黑馬。吳秉叡昨直言，若黨內要他退，必須拿出理論、數據說服他；姚文智則說，天王老子來都要循黨內機制，呼籲黨中央若有大咖就快掀牌。

台北果菜市場連續休市導致菜價崩跌，農委會與北市府各執一詞，北農總經理吳音寧始終神隱。北市副市長兼北農董事長陳景峻直批：「講權力是總經理制，遇事就是董事長制」，重話炮轟農委會及吳音寧對政策失誤推諉及不負責任。

@旺報

大陸國台辦主任張志軍6日解讀今年的政府工作報告涉台內容，他認為過去只講「兩岸關係和平發展」，這次加上了要「推進祖國和平統一進程」，意義重要，此外，報告也強調了需堅守的紅線，就是堅決維護國家主權和領土完整，且意志和決心更加鮮明。他表示今後要不斷擴大深化兩岸經濟文化交流合作，推進和平統一進程。

大陸重視對台青年工作，不只出台政策，在用人上，也為此特別招聘年輕新血。如北京台辦及其事業單位，短短約一周內就發布2次招聘職缺訊息，並要求年齡在30歲以下，工作內容明確寫著「主要負責台灣青年在京交流、實習、就業、創業工作」。北京台辦人員表示，基層第一線人員引進年輕職員，能更了解台青在大陸的發展情況和遇到的問題，有利於推出更切中要害的政策。有台青表示，乍看消息很想去應徵，不過可惜職缺只限給中共黨員。

中共中央總書記習近平7日到十三屆全國人大一次會議廣東代表團參加審議。習近平強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在大陸改革開放和社會主義現代化建設大局中具有十分重要的地位和作用。關於修憲，習近平也表示完全贊同，強調對大陸現行憲法作部分修改，是黨中央從新時代堅持和發展中國特色社會主義全局和戰略高度作出的重大決策。

中國解放軍近年不斷增強海軍戰力，戰時美國海軍能否有效投入，成為中美軍力對比關鍵。中、俄專家分析認為，美軍航母訪越，無疑是兩廂情願；美國持續動用資源，企圖維持在亞太地區的霸主地位，無奈天平卻沒有向美國傾斜，面對解放軍海軍實力不斷追趕美國，美軍已無足夠力量遏制中國。

@工商時報

美國保護主義大將納瓦洛（Peter Navarro）意外勝出，迫使白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）周二無預警宣布請辭，在關稅戰鬥中豎起白旗。反自由貿易的勢力抬頭，白宮經貿政策今後恐更難以逆料。擔憂川普執意發動貿易戰，全球金融市場再陷動盪。

牽動台灣生技產業發展指標的中裕愛滋病新藥TMB-355(商品名稱為Trogarzo)，美國時間6日正式獲准在美上市，預計4月起將全面啟動銷售。該新藥創下HIV治療領域中首個核准的單株抗體蛋白質新藥等四個第一，也讓台灣躋身有能力開發新藥的強國。

趕在大陸第13屆全國人大一次會議召開前赴美進行經貿討論的中共中財辦主任劉鶴，昨（7）日在山西代表團全體會議中分享赴美訪問成果時指出，經過交流後，中美雙方都表示不打貿易戰，日後會繼續進行深入溝通促進合作。

研礙中的「多元上市櫃」方案，市場將焦點放在生醫族群為最大受惠者。主管機關表示，其實多元上市櫃方案真正鎖定的對象是「獨角獸企業」，與全力爭取包括類似新加坡蝦皮購物等大型電商來台掛牌有關。

(中時電子報)