《短文長思》謝永生專欄：小蔣和老蔣不一樣

2018年03月08日 08:07 中時電子報 謝永生

小蔣老蔣不一樣，台灣百姓攏嘛宰。

我們現在談台灣近代政治，常籠統地將「兩蔣」搞成一個恐怖政治的代稱。其實，這不符合台灣百姓實際的經驗的。

話說當年（1949）國共內戰，國民政府敗退台灣。老蔣到台灣時，接收的是個已被陳儀因官逼民反而至228暴動，搞得天怒人怨的爛局勢。但由老蔣領導的國民政府，當時最重要的政治號召卻是「反攻大陸」。台灣，只是他們（外省人）「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」的復興基地。

可惜人算不如天算，1951年韓戰爆發，讓「反攻大陸」的國策成為泡影。由於老蔣長期漠視台灣人自治的要求，台灣地方實質的治權幾虎為外省人壟斷，加上以「檢肅匪諜」為由而濫權的情治單位，造成了台灣人的「白色恐怖政治時代」夢魘。

小蔣執政時則給了台灣人截然不同的經驗。小蔣親民愛民的領導風格，深入民間，有效的解決民間疾苦，成為至今台灣社會勤政愛民的標準。不只如此，小蔣對國家未來的發展也充分掌握了「冷戰時代」世局的變化。70年代越，韓，菲等鄰國民主政治實驗的失敗，使他深信「恐怖統治」終將為民心唾棄，終會被人民推翻。

在台灣經濟穩定飛躍後，小蔣開始著手於民主改革開放，順應民情，積極栽培台灣的政治菁英。他曾說過「將來的總統府，一定是由台灣人入主的。」正是由於他有這樣的胸襟與智慧，台灣才能順利的進行解嚴，開放黨禁，報禁，一直到萬年國會的改選，以及總統直選的完成。

這樣「大規模的民主政治改革」，都是以前經歷過日本殖民統治的台灣人，意想不到的大成就。台灣人今天能享受自由，民主，開放的生活，有大半要歸功於小蔣。這點我們談台灣的政治發展時，是不可不察的。(謝永生，科技業者)

(中時電子報)