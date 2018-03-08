綠營雙北怎麼打？傳南部大老積極遊說她挑戰柯P

傳綠營南部大老積極遊說文化部長鄭麗君參選台北市長(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

2018縣市長大選即將於年底舉行，台北市長選舉，民進黨是否繼續禮讓柯文哲參選或自提參選人，一直都是政壇關注焦點。獨派團體昨(8日)開記者會，要求民進黨要爭氣的自己提人選。名嘴也爆料，民進黨恐正在醞釀遊說一名「非常威」的人物參選。媒體報導，南部大老正積極遊說文化部長鄭麗君挑戰柯文哲，並使用「雙北一盤局」的選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰，兩人聯手就可破解柯P的5％外溢效應，緊箍綠色選票，拿下雙北。

前行政院長蘇貞昌(本報系資料照)

針對2018縣市長大選，民進黨和獨派都希望推出人選力拼現任台北市長柯文哲，深綠的鐵粉除了反彈柯屢屢吃民進黨豆腐，柯的兩岸一家親等親中態度，也引發民進黨和獨派人物公開嗆柯「缺乏核心價值」，獨派大本營─台灣社、台灣北社等團體昨就高喊：「我們不要柯文哲！」呼籲民進黨盡快提名人選。

據《新頭殼》報導，除了立法院副院長蔡其昌去年就曾力挺鄭麗君參戰，近半年多南部大老也持續遊說鄭麗君挑戰柯文哲。南部大老認為，如果行事跳TONE的柯文哲，和新北的朱家軍侯友宜聯手，民進黨不僅會失去首都，就連蘇貞昌回鍋親征新北都會鎩羽而歸，甚至引發其他縣市的骨牌效應。

南部大老指出，民進黨若無法在北市徴召強棒出擊，柯P外溢效應恐怕會不止5％，甚至殃及2020的總統大選，坐大朱家軍；但民進黨若能推出強棒，讓鄭麗君和蘇貞昌組成雙北雙強打，自然就能破解柯P的5％外溢效應，拿下雙北，扎根2020的前哨戰，這才是政黨政治該有的思維。

(中時電子報)

30年民進黨將毀在蔡手裡？蔡英文… 7縣市成民進黨告急戰區？網喊這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。