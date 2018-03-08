7縣市成民進黨告急戰區？網喊這三縣市變天才是教訓

2018年03月08日 08:11 中時電子報 謝雅柔

年底縣市長選舉，民進黨中央日前已分別完成嘉義縣及高雄市的民調，台南市長黨內初選民調將在今晚登場。政論節目昨在粉絲專頁上傳一張2018縣市長選舉圖，並點出民進黨告急暫區。有網友直言「高雄、台南、宜蘭變天才是教訓」。

趙少康說民進黨中央施政可能不是很好，地方的民進黨候選人壓力很大，國民黨候選人摩拳擦掌。他說上次國民黨中央執政不好，2014年掉了很多縣市長首長。趙少康說民進黨現在執政有13縣市，希望能把新北市拿回來。國民黨有7個，想要在加6個，希望能過半。

趙少康說國民黨現在執政的有台東、花蓮雖是無黨籍的傅崐萁，但大家都把他認為是國民黨的、新北、新竹縣、苗栗縣、連江縣，金門是無黨。希望有機會拿宜蘭縣、台北市、基隆市 、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、澎湖縣。桃園、台北難度高，新竹有難度，因為市長做得不錯。趙少康說國民黨在宜蘭、基隆市、彰化縣、雲林縣、台中市、嘉義市、澎湖縣等縣市都有機會能拿回來。

為何點名七縣市國民黨能拿回來？趙少康在「少康戰情室」節目中指出，台中空汙嚴重，盧秀燕跟林佳龍民調互有領先。新竹是藍營票倉，雖然新竹市長風評不錯，但受中央執政不好恐會受影響。雲林縣因李進勇跟蘇治芬不合，恐影響票數不能集中。嘉義市則為涂醒哲政績不好，民調低迷，不過他說嘉義市國民黨也有內憂，議長蕭淑麗已經說根本不參加初選，已經退黨了要把她怎樣。宜蘭縣則是因為施政不得民心，農舍政策反覆，民進黨裡面無法有效整合，而國民黨候選人在宜蘭縣聲望還不錯。澎湖縣則是軍公教票很多，現在恐因年改等都會受到影響。彰化魏明谷的民調也不好，連任恐怕有難度，整合也有問題。

臉書粉絲專頁「TVBS 少康戰情室」貼出民進黨告急戰區的圖後，吸引許多網友留言回應。表示「這些縣市可能變藍天，但台南高雄屏東呢？」、「給執政黨最直接的教訓，就是讓綠營候選人落敗」、「台北呢？台北也一定要變藍」、「新竹市長民調不是最高嗎？藍營各人選民調都輸他，還都獲得超過六成的支持度，我覺得不太可能翻盤」、「彰化縣魏縣長程度不夠」、「新北市民進黨確定選得上？」、「想太多了，彰化、雲林就不可能」、「嘉義市國民黨鬧分裂，不會贏」、「高雄台南 宜蘭變天才是教訓」、「期待高雄翻盤讓韓國瑜當選」、「新竹市其實做的很不錯耶」、「你確定桃園不會變藍天？」、「太樂觀了」。

(中時電子報)