蔡英文的隱藏王牌是他！孫大千點出矛盾和隱憂

總統蔡英文。(本報系資料照)

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中時電子報

國民黨前立委孫大千在臉書發文指出，蔡英文總統寧願違背自己選前的承諾，也要緊握著黨主席不放，顯示她在黨內是極度不安的。而這樣還是讓她很不安，於是她藏了一張王牌在她心裡，「這張王牌就是柯文哲」。

孫大千表示，蔡英文能在民進黨最低迷的時候帶領民進黨走出困境，靠的就是不同以往民進黨衝撞熱血的模式，蔡把女性的堅忍低調的傳統特質，加上理性清新的包裝，成功地讓民進黨走向沈潛與反省的過程。孫大千說蔡英文更清楚在執政與台獨之間的矛盾時刻，必須堅守改革路線，必須有能力不被台獨力量制服。否則她的路線壓力會更大，更無路可走。

「禮讓柯文哲是她度過政治難關的一個險招」。孫大千說她和柯文哲靠近的好處是讓她改革的形象可以持續著，讓綠軍的板塊保持著希望，並且不因執政政績不良而民調下降。不過孫大千點出矛盾和隱憂，他說柯文哲的改革速度比她快太多，柯文哲已排除萬難喊出「兩岸一家親」，而蔡英文還在為了台北市長的是否要推派人選在猶豫著。隠憂的是，眼看民進黨內反柯聲浪越演越烈，柯文哲的支持度仍然沒有下降，她該向獨派的威脅屈服好呢？還是再度力排眾議走自己的路？

孫大千說這個時代的領導人需要很有和解和調整的能力，並且能夠共享資源。不重視和解，國家就會持續分裂，沒有與時俱進的調整，別說和國際接軌，就算在國內也無法團結共識。這也是她遲遲不肯宣布民進黨台北市長人選的原因，「她發現，只有柯文哲是她的最佳拍檔，不但能牽制黨內獨派的威脅，還可讓民進黨走出不一樣的路」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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