電子新貴捨百萬年薪創業開店　精釀啤酒配台灣牛肉麵

2018年03月08日 09:28 工商 姚舜

嗜辣的食客可以在牛肉麵中，以林彥志用牛油與辣椒煉製的辣椒醬增加風味與辣度。（圖／姚舜攝）

〈You ＆ Me〉的牛肉麵湯頭與麵體的口味與口感不俗，且牛筋與牛肉皆滷煮得很到位。（圖／姚舜攝）

喝精釀啤酒配滷味與牛肉麵，〈You ＆ Me〉獨特的營業模式受到年輕世代消費者歡迎。（圖／姚舜攝）

〈You ＆ Me〉的滷味〈豬耳朵〉，滷得很透很入味，且厚切呈盤，吃起來很「療癒」。（圖／姚舜攝）

油光汪汪的滷鴨翅，愈嚼愈香、愈嚼愈有味，有些客人專程買了然後「配電影」或回家追劇時享用。（圖／姚舜攝）

〈You ＆ Me〉店內精釀啤酒選擇很多，且會定期推陳出新，所以喜歡精釀啤酒的朋友常會來此嘗鮮。（圖／姚舜攝）

除各種精釀啤酒外，〈You ＆ Me 牛肉麵Bar〉也供應各種風味的生啤酒。（圖／姚舜攝）

〈You ＆ Me〉每周都會推出市場稀有罕見的精釀啤酒，讓「精釀啤酒控」嘗新試奇。（圖／姚舜攝）

這瓶精釀啤酒的售價1300元，比許多威士忌或白蘭地貴，但複雜且獨特的風味卻讓不少酒饕驚艷。（圖／姚舜攝）

用精釀啤酒搭配牛肉麵與滷味的〈You ＆ Me 牛肉麵Bar〉，營業到晚上12點，故也可稱為「深夜食堂」。（圖／姚舜攝）

〈You ＆ Me 牛肉麵Bar〉的裝潢與 桌椅，是林彥志與李心惠小夫妻與朋友自己動手施作，氣氛很溫暖。（圖／姚舜攝）

為了不想「生活過得一成不變」，林彥志和李心惠決定辭掉人人稱台達電工程師的工作，創業開店、勇敢築夢。（圖／姚舜攝）

在台灣，喜歡精釀啤酒的人愈來愈多，嗜吃牛肉麵的人更從來沒少過。但是，你可曾想過「用精釀啤酒牛肉麵」或「以精釀啤酒搭滷味」？林彥志和李心惠這對年輕夫妻因為「不想一輩子當上班族」，於是決定放棄台達電百萬年薪機械工程師的工作，在台北民生社區延壽街與三民路口頂著家小店創業，並將精釀啤酒與牛肉麵送作堆開設少見的牛肉麵Bar，店名則叫〈You & Me〉。

〈You & Me〉即是Bistro小酒館，也是牛肉麵Bar，因營業到半夜12點，所以也是一個社區型的「深夜食堂」，客人到這裡消費可以品味來自世界各國的精釀啤酒，也可以吃到口味不俗的牛肉麵和滷得很透、很到位的滷味，更可以「精釀啤酒佐牛肉麵、配滷味」，這不僅是一種獨特的「麵酒搭」新體驗，喝到嘗到的還有這對年輕夫妻的愛之味。

「你們那來的本錢？」，採訪林彥志時我問他。我的本意是，開店創業要資金，這〈You & Me〉的店雖不大，但裝潢卻頗有點時下流行的文青氣質，如果沒有個幾百萬，恐怕很難搞出眼前的這番場面。所以，我想知道71年次的林彥志如何掙得人生第一桶金。

「年輕！」，這是林彥志的答案。他說，年輕就是最大的「本錢」。這答案，還真有點創意，跟精釀啤酒佐牛肉麵一樣，有哏！有創意！

話匣子一開，我才知道，原來，林彥志和太太李心惠原本都是台達電的機械工程師，負責研發電腦內散熱的風扇。倆人的工作年薪加獎金超過200萬元，要攢錢，老實說不算太難。但創業很辛苦，賣吃的更是累人，「為什麼要放棄讓人稱羡的工作呢？」。

「不想一輩子當打工仔」，「想試試自己的能耐」，而且「我們有更多時間在一起」，沒幾句話，林彥志就清楚交代了他的創業動機和「本錢」。

賣牛肉麵，是因為林彥志覺得作吃的門檻不高，牛肉麵又有很多人愛，是個「安全牌」。至於用精釀啤酒佐牛肉麵，是因為這對年輕夫妻倆人都愛喝精釀啤酒，加上過去市場不乏有人以紅白葡萄酒佐中式麵食的先例，「想著想著就愈來愈興奮」，〈You & Me〉的營業模式就這麼定了案。

林彥志做牛肉麵的啟萌師是自己爸媽，而工程師最大的本事就是「喜歡研究」，開店前他和太太吃遍了著名牛肉麵店，記住各種味道再回家試做。一試再試，搞了半年，也讓他研發出了屬於自家的牛肉麵味道，他再發揮寫SOP的精神，把用料配方的比例與烹製時間逐一記錄清楚，就開店啦。

〈You & Me〉的牛肉麵湯頭是用牛骨、牛筋、洋蔥等蔬菜，以及專門用來滷煮牛腱的滷汁熬煮而成，屬「紅燒」的湯頭，味道香醇且帶著牛油香與蔬菜甜，湯質卻不會厚重，喝起來不會讓人覺得有沈重的負擔。嗜辣或口味較重的人，可以舀一匙林彥志用牛油和辣椒煉製的辣醬，更好吃。

除了牛肉麵中的牛肉、牛筋或牛肚，〈You & Me〉那單張菜單上的豆干、百頁、雞胗、豬耳朵、鴨翅與雞翅等滷味也都滷得很透很到位，放在盤中上桌時，外層油光汪汪的就引人垂涎，入了口、細嚼慢嚥，愈嚼愈有味道，就像個老字味滷味店做出的水準，真的挺好吃。

和葡萄酒一樣，精釀啤酒表現的是一種風土文化，以及釀酒人的工藝。另外，還有一些「精釀啤酒控」特別著迷啤酒花獨有的特殊氣味。而喜歡精釀啤酒的朋友多數也不「專情」，而會以口舌追逐各式各樣精釀啤酒的風情。

林彥志自己就是一個志在遍嘗精釀啤酒的人，所以〈You & Me〉酒架上的精釀啤酒種類、款式、風味類型，以及瓶罐造型很多、很豐富，單看那些瓶罐罐的酒標就像在欣賞「當代藝術」，很有意思。我不太喝酒，也不勝酒力，但在〈You & Me〉，我己喝過了蜂蜜口味、胡椒口味、九層塔口味、芥末口味等各種口味的精釀啤酒，以及一瓶要價1300元的精釀啤酒，這真是一次又一次奇妙的味覺體驗，於是我終於了解，為什麼這小小的店到了夜深時還會有一堆人在那品啜且討論著，原來他們在用口舌與味蕾環遊世界。

(工商)