英小報鬧笑話 竟傳7旬爭議王儲夫人卡蜜拉懷孕？

英國查爾斯王儲夫人、康瓦爾公爵夫人卡蜜拉。（圖/英國王室）

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中時電子報

據英國《赫芬頓郵報》（Huffington Post）報導，英國查爾斯王儲（Prince Charles）夫人、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla Parker Bowles），近日因一則「新聞」震撼社群媒體，小報《地鐵報》（METRO）報導年已7旬的卡蜜拉已有8個月身孕，引發外界一陣嘩然。

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但此事很快被證實是一場大烏龍，英媒分析指出，該報編輯恐怕是，將同樣擁有公爵夫人封號的凱特（Kate Middleton）與卡蜜拉搞混，才會鬧出這個大笑話。聽到這個報導，卡蜜拉兒子湯姆·鮑爾斯（Tom Parker Bowles）笑翻了，還調皮地推文道，「天啊！這是真的嗎？（Dear God. Really?）」

英國王室公布查爾斯王儲（圖左）與其夫人卡蜜拉（圖右）的合照。（圖/英國王室臉書）

出生於倫敦，父親布魯斯曾是一名陸軍上校，退役後從事酒類生意；母親莎琳德來自貴族世家。卡蜜拉從瑞士畢業後，返回英國加入社交界，並進入裝修公司Sibyl Colefax & John Fowler工作。1971年在一場馬球賽中，與仍是單身的查爾斯王儲相識相戀，藕斷絲連的多年戀情就此開始，即使卡蜜拉於1973年嫁給退休陸軍准將安德魯（Andrew Parker Bowles）、查爾斯也在1980年向黛安娜求婚，但仍澆不熄兩人的火花。1995年起，雙雙恢復單身的兩人，也正式將地下情公諸於世，並在長跑34年後，正式舉辦簡單民事婚禮結為連理。

卡蜜拉（圖中央）、哈利王子（圖左）和凱特王妃（圖右）在皇家馬車上。（圖/Kensington Palace推特）

與查爾斯王儲長年地下情的卡蜜拉，相較於已故的黛安娜王妃（Princess Diana）而言，在英國的人氣與受歡迎程度低很多。英王室曾於2005年公開宣布，不會授予卡蜜拉后冠的封號，但民間仍對於卡蜜拉未來身份抱持疑問，也讓這位曾被英媒貶為「最強小三」的公爵夫人，再次成為鎂光燈前的焦點人物。

(中時電子報)

文章來源：Metro Suggests 70-Year-Old Camilla Is 8 Months Pregnant In Duchess Mix Up

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