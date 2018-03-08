器官捐贈！美海軍136架舊型F18將送墳場

F/A-18D「黃蜂」戰機曾是航母艦載機傳奇，但如今正面臨逐漸被淘汰的命運，圖為一架F/A-18D黃蜂戰機2011年7月2日降落美國「艾森豪號」（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

美國海軍已透露，將會送136架較舊型的F/A-18A-D「黃蜂」（Hornet）戰機到廢料場，成為其他噴射戰機的零組件供體。而接受零組件移植，經過修整的黃蜂戰機，最後將交付海軍陸戰隊。

另一方面，美國海軍正在採購更多F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機，並要波音將現有的「超級大黃蜂」戰機升級為第三批次的新組態。

據《防務新聞》（Defense News）報導，美國海軍已通過計畫，要在2017－2020的會計年度間，逐步淘汰F/A-18A-D黃蜂戰機。

根據美國海軍最新的2019年預算要求數據，還有《動力》（The Drive）網的分析顯示，到2018年1月1日為止，海軍約有270架從事訓練、測試，還有奉派到後備中隊，以及藍天使特技飛行隊（Blue Angels demonstration team）舊型黃蜂式戰機。

美國海軍發言人查瑪斯（Lauren Chatmas）說，2017年的兩份檢討報告判定，136架F/A-18A-D的有效壽命已耗盡，需要大幅整修，因此可能要讓它們壽終正寢。而這是美國海軍根據現有F/A-18A-D的備戰風險、長期作業成本，還有戰力改進等各方面的考量所做出的決定。

在這項計畫下，美國海軍會取出退役黃蜂戰機的零組件，以支援剩下的F/A-18A-D戰機，直到F/A-18E/F新戰機接棒為止。美國海軍預料，到2019年底時，有4個中隊會取得超級大黃蜂戰機，但它並未透露，哪些單位會獲得新戰機。

而美國海軍預計，這整個流程會在2019會計年度省下近1.25億美元（近37億台幣），而在為期5年的預算支出中，更將省下8.5億美元（近250億台幣）。

由於部分F/A-18A-D早在1980年代便已服役，甚至早已停產，近年操作F/A-18A-D的成本逐漸增加。此外，美國海也希望，能協助海軍陸戰隊改善F/A-18A-D的使用率，最後將有效壽命最長的黃蜂戰機交付海軍陸戰隊。

(中時電子報)

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文章來源：Navy to Slash Legacy F/A-18 Hornet Fleet To Prop Up Beleaguered USMC Squadrons

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