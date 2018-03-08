台灣進口牛肉市場 美牛制霸完勝

2018年03月08日 10:11 工商 姚舜

為提高美牛在台市占，美國肉協推出「百味美牛」認證，供消費者辨識。（圖／美國肉協）

美國肉協台灣區處長吳秋衡表示，台灣人就是愛吃美牛，今年美牛進口量可望上看4.2萬噸。（圖／美國肉協）

無肉不歡的台灣「牛肉控」或「肉饕」最愛那一國牛？答案是：美國牛肉！

政府去年開放日本和牛進口，除掀起市場話題，不少飯店餐廳並紛紛引進日本和牛入饌「誘客」。惟美國牛肉完全無受日本和牛進口影響，依然在台灣進口牛肉場「制霸」。根據統計美國牛肉去（2017)年進口台灣的數量達3.9萬噸，較前（2016)年成長20%，產值達120億元台幣。而美牛占全台進口牛肉市場的市占率更達40%，遠遠超過澳洲牛肉的28%，以及紐西蘭牛肉的18%。數字顯示，台灣進口牛肉市場，美國牛肉壓倒性的「完勝」，並凸顯了美國牛肉在餐飲業者與牛肉老饕心中的地位。

美國肉類出口協會台灣區處長吳秋衡表示，美國牛肉在台灣的需求量有增無減，且完全未受日本和牛開放進口影響，同時除了Prime級的帶骨或無骨牛小排與肋眼、菲力與肩胛肉外，Choice級的各部位美國牛肉進口量亦持續成長。吳秋衡預估，今（2018)年全年台灣進口牛肉市場的美牛進口量可望達到4.2萬噸，產值則上看150億元台幣。

為進一步提高美國牛肉在台灣外食餐飲市場市占，並鼓勵餐飲業者多多採購美牛，繼2012年推出「白金認證」後，美國肉類出口協會並自即日起正式啟動「Diamond Plus Precious百味美牛」美食評鑑計劃，由美國肉類出口協會專業級人仕擔任，評審團成員會實際到店用餐進行評鑑，通過評鑑的餐廳將獲頒「Diamond Plus Precious百味美牛」認證，供消費者識別。

美國肉協台灣處長吳秋衡表示，推行至今已屆滿5年的「白金認證」，主要係針對觀光飯店、高檔餐廳而設，以鼓勵高端餐飲業者多採購Prime級美牛。而最新推出的「百味美牛」認證，則是鼓勵中價位、高CP值餐廳多多採用Choice美牛。吳秋衡表示，無論是「白金認證」或「百味美牛」認證，美國肉協都將傾力行銷宣傳得到認證的餐廳。吳秋衡並表示，經過美國肉協超過半年的訪察評鑑，目前全台已有27家餐廳獲得「百味美牛」認證，美牛控可以根據該認證選擇餐廳。

台灣餐廳要得到「Diamond Plus Precious百味美牛」 評鑑認證，基本門檻必需符合3大條件：1.餐廳內銷售的美國牛肉料理需佔所有牛肉品項的1/2以上。2.所銷售的美國牛肉等級為Choice等級或以上，無論有品牌或沒有品牌。3.需清楚將美國牛肉等級及部位標示於菜單中。

吳秋衡表示，美國肉協的評鑑員會實際到店用餐進行評鑑，評鑑項目有美牛料理的色、香、味、形(佔60% )，運用美牛食材的烹調創意(佔40%)。納入評選之餐廳類別則包含了漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等五大類。

目前，經過美國肉協祕探評鑑獲頒「百味美牛」認證的餐廳包括：

漢堡類：喀漢堡

丼飯類：丼魂、丼飯店

燒烤類：三朵花炭火燒肉、花蓮極焰精緻燒肉、狗一下居酒食堂、碳佐麻里精品燒肉、燒肉同話、韓老大韓式燒烤、熊一頂級燒肉

火鍋類：石頭公石頭火鍋、金荷火鍋、易廚涮涮鍋、紅九九個人麻辣鍋、食徒、這一小鍋、這一鍋皇室秘藏鍋物、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、問鼎麻辣鍋、新馬辣麻辣鍋、鐡支涮火鍋

牛排類：Fore Restaurant、M&F深法廚房、花蓮以諾廚房、赤鬼牛排、屏東華泰瑞苑、傑克兄弟牛排

(工商)