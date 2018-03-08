南科園區喊出運動元年 24日看球后戴資穎展球技

2018年03月08日 10:21 中時 莊曜聰

台南科學園區發展穩定，目前有超過200家廠商進駐，提供近8萬人就業機會，台積電設廠及布局也將帶動人口向上增加，開創更多產值，南科管理局特別將2018訂為「健康園區運動元年」，3月分安排健走、體適能測驗、球類比賽等一系列活動，7日晚間舉辦的夜跑也吸引逾千人參與，24日更邀球后戴資穎代言並下場秀球技，掀起運動熱潮。

南科管理局局長林威呈表示，南科在產業創新、公共藝術、環境永續上都有不錯成績，今年喊出「運動元年」口號，結合勞動部職安署、衛服部國健署及教育部體育署，共同推動職場安全衛生、健康職場認證以及運動企業認證，要打造不一樣的科學園區。

為鼓勵大家走出戶外運動，南科管理局3月也安排一系列活動，24日將由羽球小天后戴資穎將與科技部長陳良基搭檔，與去年南科盃羽球賽冠軍隊伍進行友誼賽，並開放400個球敘名額，為了爭睹小戴風采，甫開放報名就秒殺，球后魅力無法擋。

南科管理局首場夜跑活動也在7日晚間登場，為24日的活動暖身，廣邀園區員工及鄰近社區民眾參與，台達電、台積電、聯電、瀚宇彩晶、台灣穗高、東捷、晶元等多家廠商熱情響應，參加人數超過1000人，一邊看著夜間景色，一邊揮灑汗水，享受運動樂趣。

(中時)