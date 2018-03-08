王定宇當選召委：要跟不同團體溝通年改

2018年03月08日 10:25 中時 周毓翔

立法院各委員會今天舉行召委選舉，國防外交委員會以推舉方式產生民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲兩名召委，本會期軍人年改最受社會關注。王定宇表示，希望國會扮演跟不同團體溝通的角色，他也強調自己沒押時間表，但過去有許多軍轉公的狀況，若能與公教年改日出日期7月1日一起實施是最好的狀況。

民進黨處理公教年改時重兵部署司法法制委員會，對比當時狀況，民進黨這次在國防外交委員會並沒安排重兵，讓國民黨有推舉一席的空間。王定宇對此表示，他不知道所謂重兵，他希望年改可以跟不同團體溝通，朝野也應該作為模範來溝通，所以讓朝野政黨領袖集合在這裡。

王定宇表示，民進黨在國防外交委員會從來沒拿兩席，一直也都是用協調的方式處理，希望維持和諧的氛圍，不要發生丟雞蛋撒麵粉丟水球的狀況，「軍人年改是影響國家社會的大事，社會已經因為這樣付出慘重成本，作為國會要作為穩定力量，穩定中求改革。」

被問到處理年改是否壓力很大？王定宇則表示，「壓力再大都睡得著」，軍人年改要當作大事情，因為影響到一些人的生活，有些人認為他的尊嚴被傷害到，要很嚴肅很謹慎看待這事情，這不是處理別人的事情，不管誰執政，當國家發生困難軍人都站在第一線，這點要體會。

王定宇強調他在國防委員會的原則都是出賣國家的共諜，一定修法制裁他，保護國家的軍人，一定會修法好好的幫助體恤他；接下來他會跟相關團體請益，希望兼顧財務、國家利益、軍人福祉，在最大溝通下通過。

至於是否這會期一定要通過？王定宇表示，沒有押時間表，也沒有收到什麼時候一定要通過，只是因為公教年改的日出日期是7月1號，過去經過兩次大裁軍，很多軍轉公的案例，沒同步實施會有點複雜，但他不會因為複雜，把時間押死，該通過時間就通過，當然最好的情況是7月1日實施。

(中時)