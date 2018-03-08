李富城批北農、蔡政府：無能無用無恥 只會鬥爭奪權

2018年03月08日 10:32 中時電子報 謝雅柔

台北果菜市場休市引發蔬菜量增價跌，北農總經理吳音寧神隱多日，終於在昨晚現身。她指出，北農代表於去年討論休假時，就有提出不妥，但因與會代表強力表示休假需求，因此才會通過。對此，中天氣象主播李富城怒批北農、政府「無能，無用，無恥」，只會鬥爭奪權。

台北果菜市場休市造成價跌傷農，外界把矛頭指向台北農產公司。對於休市引起外界質疑，吳音寧昨提到去年7月6日休市日會議過程，她說市場處依慣例找17個單位開會，會議後她詢問參與會議的經理，經理回報會議中和農聯社經理對於傳統節慶天公生要連休3天表達不妥，主要是考量冬季蔬菜生長問題，若氣溫佳，蔬菜成長會非常快速。吳音寧說，經理的專業看法認為不適宜休市3天，但因其他單位強烈表達要休市3天立場，市場處最後才做出決定，事後就按照會議決議的年度休市表進行相關作業。

吳音寧說休市3天並不是造成蔬果價格波動的單一原因，其他原因還有在過年後氣溫回溫，造成蔬果生長很快量變多。她強調2月27日當天，北農有把當天蔬果全部拍賣完，單價是21.5元。

對此，李富城怒轟「無能、無用、無恥是這個政府的三無，北農如此，政府也是如此，只會鬥爭奪權」。李富城提及北農事件，他說北農自從換了總經理之後，什麼事也沒做，也不會做。他拿菜價舉例，他說從去年底開始，菜價無限止上漲，波菜可以賣到180元/斤，是一個失控的菜價，而年後波菜掉到10元/斤。他直呼是天地之別，完全沒有章法。「北農總經理是該走的時候啦！」

(中時電子報)