土庫商工忠孝樓新建工程動土

土庫商工忠孝樓新建工程8日上午動土。（許素惠攝）

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雲林縣土庫商工忠孝樓新建工程8日上午動土，工程預定2019年3月完工，啟用後可徹底改善現有專科教室、研究教學及行政辦公空間不足等問題，並能增加開放空間及綠地，提供師生更佳之教學環境，也會成為土庫地區的新地標。

教育部國教署及雲林縣教育處等來賓也參加動土典禮，校長何佩玲指出，舊忠孝樓興建於1977年，為3層樓設計加強磚造建築，因建物老舊，且歷經多次大地震，造成使用安全堪慮，經專業人員完成詳細評估報告，需要拆除重建，經向教育部爭取重建，獲補助5680萬元，加上自籌450萬元，總工程費6130萬元。

何佩玲表示，該校在教學方面有非常優秀的表現，教師專業發展評鑑參加教師超過90%，為全國之首；最近又榮獲教育部評鑑，全部績優；教學設備更是充足，每間教室皆設置有數位講桌（含電腦、擴音等）、單槍投影機、55吋電視機、藍芽麥克風、分離式冷氣空調等裝置。

她進一步說，有好的師資設備，學生也以好成績回饋，106學年度四技二專技優保送入學，有兩人錄取國立雲林科技大學，而今年107學年度四技二專技優保送入學，已有一位建築科學生錄取雲林科技大學；對外比賽參加106學年度全國技能競賽有3位獲獎，參加教育部主辦「全國高級中等學校106學度學生技藝競賽」有4位獲得金手與優勝獎，參加106學年度全國學生美術比賽，有4位獲獎。

雲林縣教育處長梁恩嘉表示，土庫商工師生表現優秀，新忠孝樓完工啟用後，教與學必更精進。

(中時)

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