全球貿易戰開打 ! 川普將簽署 對輸美鋼鋁徵高關稅

2018年03月08日 11:01 中時 江靜玲

美國總統川普擬於明天( 8日)簽署文告，宣布對輸美鋼鋁課徵高關稅，全球準備迎接關稅貿易報復戰。這項措施將在川普簽署文告約兩周後生效。白宮今天暗示除加拿大、墨西哥可獲關稅豁免外，可能還有其他國家被排除在外。

這項新措施，將分別對輸入美國的鋼鋁材徵25%和10%高關稅。台灣是美國第8 大進口國，排名在第11的中國大陸之前，若未能獲得豁免，受到衝擊恐將大於大陸。

目前尚不清楚總統文告中是否會列出豁免國家，或以其他程序和運作方式減免一些國家的關稅。

白宮發言人桑德斯7日在例行新聞簡報會上表示，預期川普總統會在「本周結束前」簽署「一些東西」。桑德斯說，可能基於國安原因排除墨西哥和加拿大，「也可能會有其他國家根據程序被排除在外」。

桑德斯表示，豁免將會以國安為基礎，一國一國進行考量。類似的高關稅徵收，通常要經過美國國際貿易委員會( USITC)，但此次因為啟用了「232條款」進行調查，並以輸美鋼鐵和鋁材威脅美國國家安全為由，採取高關稅，不需經過USITC。

聯邦眾議院107位共和黨眾議員7日聯名致函川普，對這項政策可能損害美國經濟利益表達憂慮；眾院議長萊恩也公開反對，警告保護主義措施可能引發貿易戰。

「232條款」甚少被援引，最近一次是美國前總統雷根在1982年使用「232條款」，以國安為理由，終止從利比亞進口石油。

(中時)