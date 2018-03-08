不吃素的人也愛！斗六素食紅燒湯餃飄香 蔬果熬湯鹹甜有味

2018年03月08日 10:47 中時 周麗蘭

全真素食的用餐環境舒適，老闆廖進添（右）一手打造，左為縣議員李明哲。（周麗蘭攝）

能和葷食水餃匹敵獲得美食評審青睞的素食紅燒湯餃可不多！斗六市雲林溪美食廣場全真素食的紅燒湯餃、湯麵曾勇奪斗六10大美食獎項，30多年客人聞香而來，非素食者占了一半。

30年前的斗六市茹素人口已很多，但素食餐廳非常難找，廖進添伉儷是蔬食者，決定開一家精緻的素食餐廳，把自己愛吃的、會做的餐點都列入菜單，包括麵食類、自助餐，「全真素食」開張，特別講究健康食材與舒適用餐環境。

全真的口味大眾化是為了推廣蔬食，初衷是放生，廖進添說如果一天若200個客人上門，希望100個是葷食者，目前約一半一半。

廖進添表示，吃葷的人少吃一餐肉，地球就會更環保一點，也少殺生一些，上門的葷食顧客有兩種，一是為養生，另一是在家維持與家人的用餐習慣、在外少吃肉。

店內的紅燒湯麵與湯餃曾獲斗六市10大美食，與葷食競比脫穎而出相當不易，華麗中帶著樸實的紅燒湯滋味擄獲評審的心。

老闆廖進添與太太費工熬高湯，甘蔗頭、蔬菜、蘿蔔，蔬菜使得甜味清晰，中藥的紅燒湯頭鹹甜比例剛好，香椿取代香蔥，香氣依舊濃郁，與葷食牛肉麵的味道相似度7、8成。

蔬食水餃內餡是高麗菜、冬粉、香菇，不包豆皮的原因是希望保持新鮮，老闆委託熟識的朋友手撖水餃皮，Q度剛剛好。

廖進添說，即使是手工做的水餃皮，Q度也有一定，東西都是中等的最好，太Q就得添加不自然的東西。

醬油是水餃好吃的「神奇魔術棒」，廖進添夫妻把醬油重新煮過，加入素沙茶調味，飽滿而Q彈的蔬食水餃更令人驚豔，既養生又療育。

價格：水餃十粒40元，紅燒湯餃90元

營業時間：每日11點到下午2點，傍晚5點到晚上8點

公休日：周日

(中時)