農民有貨就被訂光！初鹿枇杷正「對時」 產量較去年增3成

2018年03月08日 10:52 中時 黃力勉

初鹿的枇杷進入量產期，台東區農會理事長楊招信強調，整串的枇杷保水性更佳，吃起來更鮮甜。（黃力勉攝）

卑南鄉初鹿村目前枇杷進入量產期，去年台東風調雨順、未有颱風造訪，所以枇杷產量普遍提高、品質優異，價格與往年相當。台東區農會理事長楊招信表示，台東的枇杷盛產期較早，要嘗鮮現在正「對時」。

前年台東遭到尼伯特蹂躪，枇杷樹普遍受損嚴重導致產量下滑，去年颱風則少很多，風調雨順加上農民積極管理，因此產量與去年比回升不少，約增加3成。

初鹿枇杷產銷班長吳培弘表示，初鹿的農民種植品種以「長崎早生種」及「茂木」品種，長崎早生種從1月中就已經開始上市，目前已接近產季末，茂木則剛開始進入量產期。

他說，長崎早生種果實碩大、水分多，雖然香氣沒有茂木濃，但很受到消費者歡迎，市面上根本買不到，農民有貨就被訂光。目前長崎種種植面積約10公頃，茂木種種植約31公頃，長崎種每台斤約220到350元，茂木種則是150到220元不等。

楊招信說，初鹿的枇杷大多採有肌無毒方式栽培，並整串剪下宅配寄出，保水性更佳，吃起來更好吃、口感鮮甜，更受許多消費者歡迎。

台東區農會總幹事李建通強調，為了讓民眾可以品嚐到最鮮美的枇杷，還有枇杷製作的冰品、枇杷創意料理等，本周六、日活動舉辦地點原生應用植物園將免票入場。

(中時)