態度放軟 柯P：北農問題大家一起解決

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中時

北農從過年至今20天內，共休市11天，引發菜價崩跌，外界除質疑北農總經理吳音寧專業不夠，後續也引發北市府、農委會互相指責，昨天北市府記者會上，身兼北農董事長的副市長陳景峻，更直接對農委會與吳音寧開砲。柯文哲今早受訪時態度較為軟化，數次強調大家一起面對問題、把問題解決掉就好，不要再推來推去。

吳音寧神隱多天，直到昨天接近半夜才現身，還是跟農委會視察官員一起現身。柯文哲今被問到此事時表示，事情發生了，把問題解決掉就好，責任推來推去幹什麼？

針對有北市民進黨議員質疑，柯文哲此次批農委會，是在「以戰逼和」，讓民進黨年底選舉能禮讓他？柯回應，這國家就是陰謀論太多，沒法度，什麼事情都扯上選舉、陰謀，其實他的態度很清楚，就是把問題解決；休市3天不是第一次，前兩年也都有，且不只北農如此，全台灣都這樣，台北市批發市場處理的貨量也只占全台16％，所以不要推來推去，解決掉就好。

不過，這次菜價崩跌的主因到底是什麼？柯文哲卻還是只回應，以前休3天價格沒掉，這次卻掉了，應該有很多因素加在一起；媒體追問，所以柯不清楚原因？他又回答，有在寫檢討報告了，休3天不是第一次，以前很多次，但都沒出現這局面，代表有什麼因素加上去，這要研究調查。

會不會覺得主因在農委會？柯文哲強調，出錯一定有，但大的錯不是一個人造成的，大家都有份；至於吳音寧要不要請辭，他認為動不動就請辭，哪有那麼多人，先把問題解決。

(中時)

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