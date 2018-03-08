60分鐘》提早報到 小腳ㄚ邁大步

2018年03月08日 11:04 中時電子報 中視新聞

跆拳銀牌好小子 出生僅1084克

9歲Totoro在2016年拿下全國跆拳道比賽銀牌，跆拳小子架勢十足，絲毫看不出他曾是出生僅1084公克極低出生體重早產兒，媽媽說：「他是一半腦出血，傷到左半邊運動神經，剛滿5歲我就立刻帶來給教練，但學齡前評估還是落後，所以媽媽給自己的期待值不要太高。」Totoro很爭氣拿下銀牌，連教練也完全不知道他是早產兒。

資深醫師許瓊心認為較危險產婦應轉診到醫學中心。(60分鐘提供)

有早產徵兆 應「產前轉診」至醫學中心

世界衛生組織統計全世界每年約有1500萬名早產新生兒， 台灣每年約兩萬名早產兒，等於10個新生兒中1個早產，資深醫師強調針對早產做特別預防很困難，但有早產徵兆，最好能及早「產前轉診」到醫學中心，台灣早產兒基金會董事長陳治平表示：「新生兒急重症救治的人員和設備，絕不是一般醫院一個保溫箱就可以。」馬偕醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心說：「較危險的產婦就應該到醫學中心，但政府沒有硬性規定產科醫師跟護理師要會做高級新生兒救命術，不能心存僥倖，萬一來一個危險的，非死即傷。」

成大醫院醫師王玠能和林永傑點出前線器材不足困境。(60分鐘提供)

搶救早產兒 前線醫師嘆「缺武器」怎奮戰?

2017年2月成大醫院為470克早產女嬰進行開放性動脈導管閉合術，取代危險性較高的開胸手術，完成此手術史上體重最輕早產兒文獻記錄。前線醫護為搶救早產寶寶奮戰，但公部門卻無專責單位幫助每場硬仗多點贏面，成大醫院兒童加護病房主任王玠能說：「我們需要很多武器和材料，但這些兒童用材料因為用量不多，以商業模式來說不賺錢，我們常常必須拜託廠商幫忙。」例如一條臍導管才150元，但卻因廠商不想展延變成專案進口，重重關卡。成大醫院小兒部新生兒科主治醫師林永傑強調：「兒童是國家的未來，我們也許花100萬救起一個孩子，未來他長大賺錢，產生的GDP，這是沒辦法計算的！」

台灣靠民間追蹤早產兒僅七成 其他恐錯失早療良機。(60分鐘提供)

把握3歲前黃金療育 台灣早產追蹤網絡待建立

「BABY身體就跟我們手一樣大，出生體重只有791公克，他雙胞胎妹妹更小才540公克，後續要注意他們心臟等問題。」國泰醫院小兒科顧問醫師謝武勳仔細巡視後，不忘用手給保溫箱內的巴掌仙子一些刺激。早產兒發生生長遲緩的比例較一般足月嬰兒高，必須把握三歲前黃金療育期，及早進入早療復健體系，但台灣在早產兒追蹤領域，顯然有進步空間。早產兒基金會執行長賴惠珍表示：「日本在早產追蹤做得很細緻，有完整追蹤系統，包括哪裡有空床都有醫療網追蹤。」

靠民間追蹤早產兒僅七成 憂錯失早療良機

民間早產兒基金會從1995年開始追蹤出生體重低於1500公克的嬰兒，但目前追蹤約僅七成，還有兩到三成孩子恐錯失早療復健機會，馬偕醫院新生兒科主任張瑞幸表示：「政府認為健保都有給付這些追蹤評估，小孩來評估就好了，但問題是家長沒有認知，他沒有來找醫生，根本不會發現問題。」藝人溫昇豪也是七個多月急報到的早產兒，靠媽媽細心照料再加上後天運動養生，溫昇豪說：「早產兒爸媽不用擔心，因為我頭好壯壯，他們一定也可以。」「提早報到 小腳ㄚ邁大步」完整內容請鎖定3月10日(六)下午1點《中視60分鐘》。

(中時電子報)