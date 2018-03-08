陳建仁：讓女性在政治、經濟領域　享有和男性同等權益

2018年03月08日 11:46 中時 倪浩倫

衛福部今舉辦「HE FOR SHE」的38國際婦女節慶祝活動。（倪浩倫攝）

今天是38國際婦女節，陳建仁副總統今出席活動表示，性別平權是普世人權價值，但很多人有刻板印象卻「不自知」，像自己小時候，家中都是女性打掃，他和弟弟負責修水電，就屬於一種隱性刻板印象；他近來接見其他國家的國會議員，對方都說我國仍有進步空間，也盼未來女性在政治、經濟等各領域，享有和男性同等的權益。

為倡議性別平權、維護女性權益，衛福部今舉辦「HE FOR SHE」的38國際婦女節慶祝活動。陳建仁副總統致詞時表示，原先要出席的蔡英文總統，因為家中有事不克前來，便請他代為出席，並跟他說：「你是男性、是HE，這次活動就請你出席（FOR HER）」，幽默言語也引發全場歡笑。

陳建仁隨後正色表示，性別平權是普世人權價值，需要男女共同參與，將聲音化為堅強的力量與行動，才能真正創造性平世界；其實，每個人身上都有柔軟和堅毅的特點，這種優點不應被標籤為刻面的負面形象。

不少人本身有性別刻板印象，但卻不自知；陳建仁以自身為例，從小家中煮飯、打掃等家務，都是由女性來負責，自己和弟弟則專門負責修燈泡修水電，這就是一種不自知的隱性刻板印象；他說，聯合國長期以來致力於性別平權，也在過去10年有明顯進步，但在2017年的世界經濟論壇中，發現性別平權指數「首度倒退」，其中又以經濟和政治方面最明顯，引發全球關注。

陳建仁說，為響應聯合國呼籲全球一起行動、消滅刻板印象，我國也努力推動「消除對婦女一切形式公約」，至今已有過3次國家報告，並鼓勵中央部會和地方政府徹底落實；他強調，他近來接見其他國家的國會議員時，對方都有提到，我國在性別平權方面仍有進步的地方，政府也將持續致力於打破刻板印象，讓女性在政治、經濟、社會等各領域，打造和和男性享有同等權益的社會。

(中時)