歷史新高！國人平均30.7歲才生第1胎 高齡產婦佔2成

統計顯示，我國女性平均30.7歲才生第一胎，創歷史新高。（倪浩倫攝）

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隨著國人愈來愈晚婚，生育年齡也跟著拉高，統計顯示，國人生育第1胎的平均年齡，於2016年來到30.7歲，當中超過35歲的高齡產婦更佔了19.54％，兩項數字均創歷史新高；衛福部提醒，超過35歲懷孕生產，母親和寶寶的健康都易出狀況，呼籲國人把握最適當的25~29歲「黃金懷孕期」。

包括社經環境改變、教育程度提升（延後出社會）等原因，導致國人愈來愈晚婚，2016年國人的初婚年齡中位數，分別為男姓32歲和女姓29.7歲，晚婚趨勢也直接影響生第1胎的年齡。2016年，我國女性生第1胎的平均年齡為30.7歲，創下歷史新高，且相較2005年、13年間整整退步了3年。

衛福部國健署婦幼健康組簡技施靜儀說，25~29歲是女性的黃金受孕期，超過35歲生產即為高齡產婦，對媽媽和寶寶的健康都有影響，但我國生第1胎的女性當中，高齡產婦佔比高瘩19.54％，此外，生第2胎的平均年齡更直接來到35歲。

美國婦產科醫學會指出，高齡婦女除了容易發生不孕，懷孕期間，流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等合併症的風險也較高，孕婦年齡愈高，寶寶出現低出生體重、染色體異常、或發生其他先天缺陷的發生率也愈高。

然而，不只準媽媽的年齡，準爸爸的的年齡也相當重要，研究顯示，超過40歲的男性，除了生育力易下降，當成為準爸爸時，也會提高寶寶罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病風險；國健署呼籲，對有結婚、懷孕計畫的年輕男女，應及早規劃，若已有一個孩子，也可及早規劃下一胎，給孩子一個伴。

(中時)

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