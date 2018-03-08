菜價崩盤原因 民間團體找到了

北農休市3天後重新恢復交易。(黃世麒攝)

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台北農產運銷公司因為休市導致蔬菜到貨爆量、拍賣價暴跌。媽媽監督核電聯盟秘書長楊順美指出，每年都休市3天，為何過去沒有這麼大的問題？原因就在於台灣氣候變遷愈來愈嚴重，尤其台灣是島嶼國家，受氣候的影響更大，「因應氣候變遷，不是掛在嘴巴上的時髦用語，要做為實際行動」。

主婦聯盟生活消費合作社今日召開「節電撲滿」記者會倡議節電問題，媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美提及，這次台北農場運銷公司事件，她說，年前長期的低溫、下雨、農作無法成長，休市後爆量價跌，但過去每年都休市，為何沒有這樣的問題，主因就在於氣候變遷愈來愈明顯了。

楊順美說，此次農民收成沒有好拍賣價格，是「逼我們更真實面對氣候變遷」；去年台灣因為熱季提早到，家戶用電量又成長，政府有關部門應該要提前預警，更重視氣候變遷問題，及早因應。

「節電，就是隱形的發電」主婦聯盟環境保護基金會副執行長吳心萍說，台灣有98％的能源仰賴進口，用電量高達全世界第12高，在尖峰用電時段中，有一半以上的消耗來自生活用電，全台548萬台開飲機，就花費了31.47億度電，只要多用心，其實也能省下不少生活用電，而且不影響生活品質。

為了倡導節電，主婦聯盟生活消費合作社舉行「節電撲滿」 活動，架設網站宣導節電相關知識，更邀請大家進入網站進行登錄，把省下來的每一度電紀錄起來。此外，今年3月11日的廢核大遊行中，主婦聯盟生活消費合作社也將推出節電塔羅活動，邀請大家帶電費單現場登錄電節撲滿，登錄成功贈送小禮。

(中時)

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