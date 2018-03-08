蝸牛險滅門！金蘭醬油家族30年前生吞蝸牛 釀五死

2018年03月08日 11:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

澳洲橄欖球員因吞蛞蝓，引發廣東住血線蟲感染，導致終身癱瘓。想不到，台灣早在30多年前就有類似案例，還差點釀成滅門慘案！老字號金蘭醬油家族二、三代共五人，竟因生吃蝸牛不幸喪命。

金蘭醬油第二代鍾秋桂因誤信生吃蝸牛可補身，自行在家中養蝸牛，並用蔬菜餵食，一家人因此感染廣東住血線蟲，1985年6月27日，鍾秋桂夫妻、母親鍾林腰及長子鍾德富都不幸身亡；鍾秋桂次子鍾德尚臥床10多年後也過世，只剩當時人在海外、排行老三的鍾德亨倖存，家中五口都因生食蝸牛而喪命。

圖為金蘭醬油。(資料照)

不僅如此，廣東住血線蟲感染症，全世界第一個報告病例就發生在台灣！衛生福利部疾病管制署表示，1945年台南縣一名15歲日本男孩的脊髓液中首先發現廣東住血線蟲的幼成蟲；台灣早年在屏東、高雄一帶甚為流行，近十年也偶有散發病例，其中以外籍勞工生食螺類感染最為常見；另外，也有生機飲食者因未洗淨蔬果，或孩童誤食螺類而造成感染。

不過由於人類不是廣東住血線蟲適合的最終宿主，鼠類才是，因此幼蟲誤入人體後，無法在人體內發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲（又稱為幼成蟲），蟲體移行至腦膜處死亡，而造成腦膜炎。症狀以急性劇烈頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，也可能造成視力受損。

(中時電子報)