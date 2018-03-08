菜價崩跌挨批神隱　吳音寧：我卡歹勢

2018年03月08日 11:57 中時 柯伶穎 、 王英豪

吳音寧召開記者會說明，蔬果到貨量沒暴增，價格平穩，感謝產地農民調配。（王英豪攝）

台北農產運銷公司因為頻繁休市，造成年後蔬菜運銷失衡、菜價不穩，歷經本周一至三的連續休市後，外界對今天開市狀況格外關注。北農總經理吳音寧今早開記者會說明8日開市情況，面對事件連燒農委會及台北市政府隔空間火，互推責任，因其神隱成為眾矢之的，吳音寧以台語說，「我卡歹勢，只想到事情發生了要處理」，說自己並非閃躲。

吳音寧說明，8日一、二市到貨量共2370公噸，平均交易價格19.9元，比休市三天前微漲7.9％，交易量與價格在掌握之中。

而農糧署副署長蘇茂祥、台北市市場處長許玄謀聯同出席，吳音寧開口就感謝農委會、市場處。針對昨台北市政府召開記者會，吳音寧仍未出席活動，引發北農董事長陳景峻不滿痛批一事，兩人昨晚到台北市第一果菜市場視察，吳音寧解釋，因為貨車進入她在市場坐鎮，已先處理事情為先，才會缺席下午記者會。

吳音寧表示，她並沒有神隱，從2月27日開始就不斷忙碌，本來就是預計等開市結果明朗後才出面說明。吳音寧也說，在過程中有向北市府和農委會報告情況，剛好致電陳景峻沒接通。

吳音寧強調，休市3天是蔬菜爆量的原因之一，但絕非主因。今年過年前因寒流原因，使得進到北農市場的蔬菜量少了16%，過年後氣溫又回溫，蔬果成長快量也大幅增多，加上休市3天，2月27日當天進貨量是北農平日單日進貨量的最大量，她說，把3千公噸蔬果賣出去單日平均價格是每公斤21.5元，並非外界所說的崩盤。

媒體詢問她是否感到委屈？她說：「我沒有什麼好委屈，就是把工作做好」對於個人的責任？吳音寧重複強調，她是北農董事會聘任的總經理，後續會對北農董事會提出檢討，面對媒體追問他適不適任？吳音寧認為，適不適任是由董事會判斷。

(中時)