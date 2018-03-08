菜價崩跌挨批神隱　吳音寧：我卡歹勢

菜價崩跌挨批神隱，吳音寧：我卡歹勢。圖為台北果菜市場休市風波，外界關注8日開市狀況，台北農產運銷公司總經理吳音寧在完成拍賣流程後召開記者會說明。（王英豪攝）

友善列印
中時
吳音寧召開記者會說明，蔬果到貨量沒暴增，價格平穩，感謝產地農民調配。（王英豪攝）

台北農產運銷公司因為頻繁休市，造成年後蔬菜運銷失衡、菜價不穩，歷經本周一至三的連續休市後，外界對今天開市狀況格外關注。北農總經理吳音寧今早開記者會說明8日開市情況，面對事件連燒農委會及台北市政府隔空間火，互推責任，因其神隱成為眾矢之的，吳音寧以台語說，「我卡歹勢，只想到事情發生了要處理」，說自己並非閃躲。

吳音寧說明，8日一、二市到貨量共2370公噸，平均交易價格19.9元，比休市三天前微漲7.9％，交易量與價格在掌握之中。

而農糧署副署長蘇茂祥、台北市市場處長許玄謀聯同出席，吳音寧開口就感謝農委會、市場處。針對昨台北市政府召開記者會，吳音寧仍未出席活動，引發北農董事長陳景峻不滿痛批一事，兩人昨晚到台北市第一果菜市場視察，吳音寧解釋，因為貨車進入她在市場坐鎮，已先處理事情為先，才會缺席下午記者會。

吳音寧表示，她並沒有神隱，從2月27日開始就不斷忙碌，本來就是預計等開市結果明朗後才出面說明。吳音寧也說，在過程中有向北市府和農委會報告情況，剛好致電陳景峻沒接通。

吳音寧強調，休市3天是蔬菜爆量的原因之一，但絕非主因。今年過年前因寒流原因，使得進到北農市場的蔬菜量少了16%，過年後氣溫又回溫，蔬果成長快量也大幅增多，加上休市3天，2月27日當天進貨量是北農平日單日進貨量的最大量，她說，把3千公噸蔬果賣出去單日平均價格是每公斤21.5元，並非外界所說的崩盤。

媒體詢問她是否感到委屈？她說：「我沒有什麼好委屈，就是把工作做好」對於個人的責任？吳音寧重複強調，她是北農董事會聘任的總經理，後續會對北農董事會提出檢討，面對媒體追問他適不適任？吳音寧認為，適不適任是由董事會判斷。

(中時)

蝸牛險滅門！金蘭醬油家族30年前… 元宵後休三開市 吳音寧：蔬果價…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。