影》普丁最新武器火力強！ 俄國新款無人坦克曝光

2018年03月08日 11:22 中時電子報 蔡萱

俄羅斯總統普丁上周在發表國情咨文時，大動作公布了多款俄國正在研製的武器，包括多款無人可攔的新型核彈對抗美國、無人潛水艇等武器。在這場武器大秀不久之後，俄國也曝光了一款新型陸火力強的上無人駕駛坦克測試片段，再次引發外界關注。

俄羅斯新曝光的影片中，這款的坦克用火力強大的導彈摧毀了敵方的基地，並且和部隊一起進攻。

這新型坦克由槍械製造商卡拉什尼科夫（Kalashnikov）製造，體積和汽車大小差不多，可以遠端操控，可用於偵察、巡邏任務，也可作步兵的夥伴坦克（Componion Tank）提供火力支援及掃雷。新型坦克也裝備自動機槍及導彈等。

雖然曝光的影片中未公布坦克的自動程度，但這款無人坦克的面世，相信可以減少士兵的傷亡。除此之外，影片也曝光了新型的作戰服、軍用電單車、四驅車及衝鋒槍等新武器。

俄國總統普丁1日發表國情咨文大篇幅曝光了俄國的一系列新武器。普丁誇口目前俄國有一種先進武器就是高超音速導彈已經完成了測試，正在俄羅斯南部地區進行試點部署，該導彈能夠從飛機上發射，速度高達10馬赫，能夠穿透所有防空系統的攔截，還能夠攜帶核彈頭。

普丁也透露俄國還正在研製一款高音速滑翔式彈頭，速度可達20馬赫，可穿越所有反導系統。

同時俄國還研發了高速水底無人機具備超強隱身及續航能力，可攜帶核彈頭並且瞄準航空母艦與岸上的基地設備。此外，俄國也正在測試新型重型洲際飛彈「薩爾馬特」（Sarmat），射程與可攜彈頭數都比以往更多，號稱只要1枚就可以摧毀整個法國。

(中時電子報)