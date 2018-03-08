NBA》字母哥也擋不住！火箭獵殺公鹿17連勝

雖被兩名公鹿球員把球擠掉，火箭後衛哈登仍想努力搶回。(美聯社)

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中時電子報

公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波雖在8日攻下全場最高30分，可惜想在自家主場中止火箭連勝氣勢，仍是不可能的任務！火箭靠著保羅讀秒階段連取4分，終場110比99力退地主公鹿，豪取17連勝，繼續穩居西區龍頭。

儘管面對聯盟戰績最佳，且處連勝狀態的火箭，公鹿仍靠阿提托康波領軍，持續緊咬比分不放，雙方打到最後關頭，公鹿追到只差5分，幸好保羅先在最後45.1秒切入放進兩分，接著最後29.1秒兩罰俱中，完全撲滅公鹿反攻氣焰。

「大鬍子」哈登光在上半場就拿21分，這是他本季第25次上半場得分就破20，最後他拿全隊最高26分，另有6助攻、5籃板、4抄截，表現仍很勇猛，保羅也拿16分、11助攻與5籃板，艾瑞克戈登18分，巴哈穆鐵11分。

火箭現在戰績51勝13敗，除了擴大與西區第2勇士之間勝差到1場，也繼續把隊史次高的連勝紀錄推高，火箭隊史最長的連勝是在2008年的22連勝，以他們當前如此火燙狀態來看，打破隊史連勝紀錄並非不可能的事情。

目前34勝31敗，與熱火並列東區第7的公鹿，除了字母哥30分、7籃板及2火鍋，米德頓也有18分、12籃板，布雷索與史特林布朗各有15分，可惜包含戴拉維多瓦、布羅格登、泰勒托維奇等主力好手還處傷兵名單當中。

(中時電子報)

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