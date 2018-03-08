歐巴桑聯盟台中市議員第一波候選人今天出擊

歐巴桑聯盟台中市議員第一波候選人今天出擊；強調政治即生活，小民要主宰，只要有心，人人都是歐巴桑。（陳世宗攝）

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中時

「小民的逆襲、歐巴桑的進擊！」3月8日是國際婦女節！是一個婦女爭取權益、爭取解放的節日！歐巴桑聯盟台中市議員第一波候選人李婉如、魏佩瑩、童葦翎、何語蓉、薛安琪，今天在台中市政府前廣場宣佈投入市議員選戰；強調關切兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益及小民參政。

台灣親子共學教育促進會理事長張淑惠說，2018年的縣市議員選舉，親子共學持續發揮女力組成歐巴桑聯盟，預計在全國推出38位候選人，實現小民參政的生活新政治，歐巴桑聯盟並在3/8日這個別具意義的節日，公佈第一波台中市議員候選人名單。

台中市議員第一波候選人，包括李婉如（東南區）、薛安琪（大里霧峰區）、童葦翎（ 西屯區）、魏佩瑩（ 南屯區）、何語蓉（ 北屯區）等5人。

這群以媽媽為主的候選人也各自有不同的形貌，有在家人一片反對聲浪中卻獲得地母娘娘三個聖筊加持支持參選的在地女兒，有設計出身，介於憤青與覺青之間的媽媽，有對數字敏感超會盯預算的家庭主婦，有身兼單親以及同志身分的職業婦女，有帶著孩子在街頭勇於爭取權益的母親。

5位參選人強調，政治即生活，小民要主宰！只要有心，人人都是歐巴桑；歐巴桑候選人們要成為那負責輸送養分的樹幹，輸送根系的養分去豐沛枝葉，同時也邀請每一位小民來接觸政治、參與政治！

(中時)

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