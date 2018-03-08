不平凡人生 台籍代表黃順興投下陸人大首張反對票

2018年03月08日 11:36 中時電子報 李靖棠

大陸新一屆全國人大與政協會議，正如火如荼地展開，外界除了關心本屆參與兩會的人員背景、政府政策和相關花邊新聞外，對於台灣來說，會場內一個代表「台灣」的代表團，其成員與故事，似乎也成為關注的話題之一。事實上，早在林毅夫妻子、陳雲英女士當選人大代表之前，還有一位前立委，也曾是「台灣」代表團的成員之一，更是大陸全國人大會議首張棄權票的投票人，他就是出生於彰化的黃順興。

出生於日本時代的黃順興，畢業於日本熊本農業高等學校農科，曾前往滿州國旅遊學習，並在畢業後，考取上海江灣棉花改良場工作，赴上海工作2年。後返回臺東工作，歷任臺東縣議會第四至六屆議員、臺東縣縣長等職，並在1972-81年當選兩屆增額立法委員，因為大砲敢言被稱為「黃大砲」。在1981年本欲角逐彰化縣長的他，最終因移居日本與黨外推舉黃石城之故放棄。他與當時省議會名將李萬居、郭雨新等人相熟，即使立場迥異，卻依然是重要人物之一。

來自彰化、台籍大陸全國人大代表黃順興（圖中舉手者）讓兩會首次出現公開反對票。（圖/新浪新聞）

黃順興女兒黃妮娜在戒嚴時期從第三地進入大陸，一度遭警總判刑和監視；1985年黃順興從美國以探親名義前往北京，就此定居北京至去世為止。擔任中國農業科學院顧問的他，獲得當時中共中央總書記胡耀邦會見，不過有大砲性格的他，不願意被當作「食客」出任政協委員。並在中共中央書記處書記習仲勛批准、黃順興本人堅持下，由全國人大台灣代表團選舉為第七屆全國人大代表，並且當選為第七屆全國人大常委會委員。

中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋（圖中左）與國台辦主任張志軍（圖中右）參加十三屆全國人大一次會議臺灣代表團的審議。（圖/新華社）

第七屆全國人民代表大會召開時，在遴選周谷城出任教科文衛委員會主任委員時，黃順興走向台前大喊，「我反對！」最終讓大陸全國人大自第一屆召開起，第一次出現公開的反對票，共有11人投反對票和61張棄權票，開啟了大陸兩會的新篇章。黃順興也極力爭取，呼籲兩會開放記者採訪，改變了全國人大的面貌。

但黃順興卻在1992年的第五次會議時，因反對三峽大壩工程發言遭阻攔，憤而退席、並辭去人大代表職務，爾後專心於農業與環保事務。直到2002年因為心臟病發逝世，享壽79歲，遺體葬在八寶山革命公墓。

(中時電子報)