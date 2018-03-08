元宵後休三開市 吳音寧：蔬果價量穩定

台北果菜市場休市風波，外界關注8日開市狀況，台北農產運銷公司總經理吳音寧在完成拍賣流程後召開記者會說明，蔬果到貨量沒暴增，價格平穩，感謝產地農民調配；北農統計蔬菜到貨量約2340噸，總均價新台幣19.9元。(王英豪攝)

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元宵休市三天後開市首日，昨天下午各產地貨車駛入批發市場等待理貨、拍賣，台北農產公司比照春前停休戒備，最終一市在早上9時45分結束拍賣。據北農統計，今到貨量為2703公噸，每公斤均價為19.9元。到貨量比預估的2500公噸略減、守住農委會每公斤18元均價，較休市前的4日略漲7.9％。

北農總經理吳音寧與農糧署副署長蘇茂祥、台北市市場處長許玄謀出席記者會對外說明，吳音寧先感謝產地農民對北農的信賴與承銷人的購買，並感謝農委會農糧署與北市府都有協助與幫忙。

台北農產運銷公司總經理吳音寧在完成拍賣流程後召開記者會說明。(王英豪攝)

吳音寧表示，北農為全台最大的拍賣市場，事中介角色，事讓蔬果進入市場可以獲得合理報償，讓消費端可以在市場裡面買到希望的農產品，作為中介角色並不簡單。價格低農民認為心血沒有得到好的報償，價格高，消費者會認為物價要漲作為平台，事要讓蔬果拍賣有秩序、有合理價格，今年蔬果「有達到預期的狀況」。

市場處長許玄謀表示，經到貨與拍賣結果顯現「都在事先掌控與預期」感謝農民的辛苦與農糧署調度貨源的努力。不過，許也特別呼籲北農，接下來不能掉以輕心，現場要求「總經理要特別注意」。根據天氣預報，接下來氣溫會降低並會有降雨，產地生產的狀況與到貨量，需求的預估都要掌握好。

農糧署副署長蘇茂祥則先感謝市政府與北農配合農糧署在這幾天相關蔬菜的調配，以及批發市場的運作。「今天整體的蔬果量價顯示都符合原先的預期，代表農糧署這幾天配合相關地方政府輔導農民團體調配蔬果都能按部就班進行，讓量價可以穩定。」

蘇並為蔬果價格保證，後續蔬果量價也都可以充分穩定，目前積極輔導產地團體有冷藏設備，足夠配合農民調節蔬菜需要，過去也有濃團體經過真空遇冷送到冷藏。

(中時)

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