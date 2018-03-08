全台最速報》美學上山！布農族學童到台中開畫展

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎美學上山！布農族學童到台中開畫展

「許願樹‧美學啟蒙上山計畫」10多年來捐助南投仁愛鄉法治和地利國小的學童早餐，不只免於斷炊，還擴大到精神食糧，號召美術老師為布農族學童傳授課程，山上的孩子7日帶著150件充滿創意與想像力作品，在AAM精銳藝術館展出，希望藉由藝術與台中的小朋友交流，一起進入大自然的世界。

◎西螺果菜市場 交易量大 價格偏低

西螺果菜市場7日交易量1165斤，交易熱絡，平均價格16.3元，比前一日略低0.1元，小白菜、蚵白菜、青江菜、芥菜等葉菜類維持低價，苦瓜、胡瓜、豌豆、菜豆、敏豆等花果類價格一枝獨秀。

◎玉山飄起三月雪 主峰、北峰一片銀白

春寒料峭，玉山白頭！玉山國家公園管理處表示，8日受鋒面雲系通過影響，加上強烈大陸冷氣團南下，中央氣象局發布玉山地區於7點05分起降雪、10點雪停，北峰積雪約3公分；而排雲山莊清晨溫度驟降，於8點35分也開始降雪，積雪近1公分。

◎花蓮不倒 台酒甕酒相陪

206花蓮強震，台灣菸酒花蓮酒廠也損失慘重，老酒破損1萬多甕，災失金額高達2億元，但還是在第一時間贊助3000箱物資，另將窖藏20年以上的陳年紹興老酒以不倒甕形式裝瓶推出，象徵花蓮不倒，並提撥部分銷售利潤做為花蓮地方重建基金，以實際行動陪伴花蓮走過這次傷痛。

(中時電子報)

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