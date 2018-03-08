抽中召委不怕兩頭燒 陳宜民：盼韓國瑜快表態

2018年03月08日 12:38 中時 鄭舲

立法院8個常設委員會今天舉行召集委員選舉，表態參選高雄市長的國民黨立委陳宜民抽籤抽中社福衛環委員會召委。陳宜民說，選召委是早就決定的事情，不擔心蠟燭兩頭燒，反而覺得國民黨不要「黨內互打」，希望國民黨高雄市黨部主委韓國瑜趕快表態，否則只會持續消耗自己士氣。

民進黨這會期在社福衛環委員會佈下10席立委，國民黨得到5席，上午經投票後，陳宜民與民進黨立委邱泰源、吳焜裕各得5票，須透過抽籤決定。陳宜民率先抽籤，就幸運抽中寫著「召委」的球，吳焜裕隨後放棄抽籤，因此最後確定由陳宜民、邱泰源兩人擔任本會期召委。

被問及要參選高雄市長、又要擔任召委，會不會蠟燭兩頭燒？陳宜民說，他覺得兩邊可以兼顧，反而是覺得國民黨不要黨內互打，呼籲韓國瑜趕快決定要不要選，若要選就出來迎戰，不選就趕快輔選，否則只是一再蹉跎、消耗自己士氣。

陳宜民說，選召委是早就決定的事情，擔任召委也可以給他更多著力空間，如果能代表國民黨在高雄參選，很多高雄的民生、空汙議題都可以在委員會提出。陳宜民表示，這會期主要推動的就是大家關注的空污法、空氣清淨法等，也會注意核食進口議題，另外也會持續推動《長照保險法》，對長照長程規劃比較重要。

(中時)