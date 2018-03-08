遠東航空持續擴大機隊 第四季開桃園-大阪航線

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遠東航空自去年引進的兩架ATR72-600型新機投入國內線後，今年預計再引進兩架同型機，2019年規劃引進空中巴士或波音單走道飛機，國際航線則採取鄉村包圍城市作法，在現有新潟、福島、秋田等航點之後，預計今年第四季開桃園-大阪航線，現有桃園-新潟航線4月開始從每周兩班增為4班。

遠航總經理李承仲指出，大阪航線被同業稱為一級戰區，市場競爭相當激烈，公司近兩年利用日本二線航點，與旅行業一起開發日本市場，在「練兵」相當時間後，決定攜手進攻一線城市，預計於今年第四季10月起，鎖定國人旅遊熱門首選日本的關西地區，新增桃園-大阪新航線，服務台日旅客，初期以每日2-3班為目標規劃。

遠航2018年在ATR72-600新機隊的加入後，遠東航空預計有4架ATR72-600及8架MD-82/83機型，屆時新加入的ATR72-600機型將主要執飛台灣及離島地區的航線，而針對載客量較大的MD-82/83機型，則負責執飛國際航線，以滿足旅客之運輸需求。

目前遠東航空共有3條由桃園機場出發之國際定期航線，包含東南亞地區的「柬埔寨吳哥窟」、「越南峴港」，以及東北亞地區的「日本新潟」，另外也有不定期的包機航線，如日本秋田、福島地區。遠東航空持續關注市場需求，其中日本一直是國人出國旅遊的首選國家，特別是關西地區，如京都、大阪、神戶等地，由於其濃厚的日本人文氣息，而成為國人到日本旅遊的熱門景點。

遠東航空於2016年開航「台北（桃園）─新潟」航線至今已滿一週年，平均載客率達8成，看好國人赴日旅遊的市場，有關桃園-大阪新航線之規劃，遠東航空正積極與台、日兩地的民航主管機關接觸及申請中，初期預劃以每日2～3班的航班執飛，將成為遠東航空的第2條日本定期航線。

(工商)

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