中國潛水器深入印度洋科考 遠海能力令印緊張

2018年03月08日 11:50 中時 楊家鑫

中國大陸對外走向「有所作為」，不只在外交，也在天空與海洋，除了積極探月，海洋深處的奧秘也是目標之一。新加坡《聯合早報》引述港媒報導稱，中國無人潛水器「潛龍二號」在印度洋不斷下潛至新的深度，在中國大洋49航次科考第二航段作業中完成了5次下潛。與此同時，印度新德里一直對中國船隻、潛艇和潛水器在印度洋增加的活動保持警惕，中國展示遠海能力的事實令印度擔憂。

香港亞洲時報報導指出，這個無人潛水器能夠潛至海面以下4500公尺。新華社報導稱，「潛龍二號」能夠進行無母船值守作業，同時還能夠搭載多探測感測器模組，包括海底照相機和磁力探測器，獲取大量近海底精細三維地形及近底地磁等分佈特徵數。

報導稱，在3月5日結束的第二航段作業中，「潛龍二號」的水下作業時間共計141小時，使命總航程325公里，它的任務是在西南印度洋約300平方公里的勘探合同區內探測玄武岩及海洋生物、多金屬硫化物和其他深海礦物資源。

2016年1月，「潛龍二號」的成功首潛也是在印度洋完成的，大陸國家海洋局曾表示，所有勘探作業都是在印度洋公海進行的，並強調印度洋及其獨特的海洋地貌和豐富資源具有重要的科考意義。

報導稱，然而新德里一直對中國船隻、潛艇和潛水器在印度洋增加的活動保持警惕，中國展示遠海能力的事實令印度擔憂，因為相比之下，印度自己的海軍和科考船幾乎無法前往遙遠的國際海域。

(中時)