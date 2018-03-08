《時來運轉》運彩報報 - 灰狼主場強勢還是綠衫軍防守厲害？

灰狼瓊斯(左)持球突破塞爾提克羅西爾防守。(美聯社)

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中時電子報

塞爾提克目前戰績45勝20敗，接近七成的勝率在東區排名第二，銅牆鐵壁般的防守讓他們場均失分僅100.1東區最低(聯盟第二，僅次於西區馬刺的99.4)，本周五上午09:00綠衫軍將前往明尼蘇達州作客灰狼，灰狼戰績38勝28敗勝率五成七排名西區第六，場均命中率(47.9%)全聯盟排名第三，不是一支好惹的隊伍。

塞爾提克和灰狼本季一月六號曾經有過一次交手，該役雙方打出了一場精彩的防守之戰，高強度的防守讓兩隊主將的表現均受到很大的限制，塞爾提克厄文(Kyrie Irving) 16投6中，38%的命中率低於本季平均49%許多，全場加上罰球只得16分；灰狼巴特勒(Jimmy Butler)12投3中僅貢獻14分，命中率也從本季平均的47%掉到25%，最終塞爾提克在主場91比84以7分之差戰勝灰狼。

預估本周五的比賽會依著前一場的軌跡打出一場低比分的防守戰，運彩大小玩法方面主推小分賽果。至於勝負方面，塞爾提克主將厄文與灰狼王牌巴特勒同樣遭到膝蓋傷勢困擾，沒有意外應該都不會出賽，雙方均未討到任何便宜。灰狼在主場的勝率25勝7敗高達78%比塞爾提克71%的客場勝率(22勝9敗)稍高，但考量到灰狼三分火力的不足(場均僅投進7.9顆三分球聯盟倒數第二)，會讓原本擅長防守的塞爾提克無須擔憂灰狼外圍攻勢而如魚得水，因此本役看好塞爾提克會獲得對戰的第二次勝利！

(中時電子報)

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