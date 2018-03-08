三八婦女節　婦團推女性罷工

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今日是三八婦女節，勞動部公布去年事業單位中性平落實狀況調查，結果發現各項數據包含性騷懲戒、增設托兒機構、申請性平有關假別比率等，各項數字皆有成長。婦女團體則選在今天進行「罷工」，以表達不滿並控訴社會對女性的剝削。

勞動部去年9月分別以公司和員工為調查對象，進行「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，其中各項數據指標皆呈有愈來愈好的趨勢。

如數據中顯示，30人公司訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」約8成6，是自2002年實施《性別工作平等法》以來增加50.5個百分點；100人以上公司設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」達6成3，設置「哺（集）乳室」達7成9。

在員工申請《性別工作平等法》各項假別比率，除家庭照顧假78.1％，其餘均達80％以上，其中以「產假」占94.7％最高，該數字已經維持3年，但仍不及2014年的95.1％，以及2010年至2013年的96.8％。

依據勞動部統計，去年共訓練女性3萬4284人，就業率為78.99％，女性訓練人數占整體訓練人數比率為63％；去年由各公立就業服務機構推介就業婦女有28萬1745人；另協助3萬1895人次二度就業婦女求職，推介就業計2萬5505人次，推介就業率為79％。

此外，為了響應婦女節，婦女新知基金會今日則是全面停工，她們指出，這個社會對女人的剝削層出不窮，每年婦女節新知辛辛苦苦準備記者會內容，政府和慣老板們「甘無得聽？」因此今年婦女節要全面休息，「拒砍7天假！響應全球女人罷工」。

(中時)

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