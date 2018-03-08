靠天冷拉買氣　菜價守住18元地板價

友善列印
中時

台北果菜批發市場今結束3連休重新開市，蔬菜到貨量為2340公噸，雖然比休市前增了6.5％，每公斤交易價平均為19.9元，比休市前的18.4元小漲8.2％。農糧署表示，價格上漲主因在於，連休剛結束，承銷需求量大，加上今起變冷，消費者蔬菜消費量增加所致。

農糧署表示，為避免開市交易蔬菜供貨過多造成價格波動，先前與產地的縣市政府共同推動多項蔬菜調節措施，除了已預先請農友調整採收、出貨外，也協調農民團體辦理蔬菜真空預冷，提供冷藏庫貯藏，及增加供應生鮮超市及量販店等直銷通路，避免集中供應臺北果菜市場。

另外，台北果菜批發市場本日動員工作人員停止休假，比照春節前加強作業模式，調整現場卸貨及交通疏散，盡全力將農友所供應之貨品順利銷售，農糧署也已請各地方政府協調轄內批發市場，以後除了農曆春節，不應再連休3天，以確保蔬菜快速集散，價格穩定，兼顧農友與消費者權益。

農糧署表示，近期天氣平順，蔬菜生長快速，數量充裕，評估蔬菜價量可持續維持穩定，其中甘藍、結球白菜及蘿蔔等大宗蔬菜正值盛產期，價格親民，消費者可多加選購。

農糧署副署長蘇茂祥表示，這次台北果菜批發市場結束連休後的到貨量，比起上次連休3天暴增到3000公噸的情形，已經少了很多，從價格方面來看，農曆春節過後的菜價多在16元至23元之間，今日菜價19.9元算是相當合理，而且穩定，加上氣象局也發布低溫特報，將能帶動民眾食用蔬菜的量，藉此，未來菜價可望持續維持穩定。

(中時)

先與農委會同框 吳音寧：接到電… 農委會：除農曆春節 以後不再連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。