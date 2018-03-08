靠天冷拉買氣　菜價守住18元地板價

2018年03月08日 12:13 中時 楊騰凱

台北果菜批發市場今結束3連休重新開市，蔬菜到貨量為2340公噸，雖然比休市前增了6.5％，每公斤交易價平均為19.9元，比休市前的18.4元小漲8.2％。農糧署表示，價格上漲主因在於，連休剛結束，承銷需求量大，加上今起變冷，消費者蔬菜消費量增加所致。

農糧署表示，為避免開市交易蔬菜供貨過多造成價格波動，先前與產地的縣市政府共同推動多項蔬菜調節措施，除了已預先請農友調整採收、出貨外，也協調農民團體辦理蔬菜真空預冷，提供冷藏庫貯藏，及增加供應生鮮超市及量販店等直銷通路，避免集中供應臺北果菜市場。

另外，台北果菜批發市場本日動員工作人員停止休假，比照春節前加強作業模式，調整現場卸貨及交通疏散，盡全力將農友所供應之貨品順利銷售，農糧署也已請各地方政府協調轄內批發市場，以後除了農曆春節，不應再連休3天，以確保蔬菜快速集散，價格穩定，兼顧農友與消費者權益。

農糧署表示，近期天氣平順，蔬菜生長快速，數量充裕，評估蔬菜價量可持續維持穩定，其中甘藍、結球白菜及蘿蔔等大宗蔬菜正值盛產期，價格親民，消費者可多加選購。

農糧署副署長蘇茂祥表示，這次台北果菜批發市場結束連休後的到貨量，比起上次連休3天暴增到3000公噸的情形，已經少了很多，從價格方面來看，農曆春節過後的菜價多在16元至23元之間，今日菜價19.9元算是相當合理，而且穩定，加上氣象局也發布低溫特報，將能帶動民眾食用蔬菜的量，藉此，未來菜價可望持續維持穩定。

(中時)