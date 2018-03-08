瞄準最前沿科技 大陸新一代載人飛船將可重複使用

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美國SpaceX公司的可重複使用運載火箭技術，驚豔全球，將火箭發射成本大大降低。大陸科技日報報導稱，大陸全國人大代表、航太科技集團五院載人飛船總設計師張柏楠日前表示，大陸新一代載人飛船研究與國際同步，瞄準了國際前沿技術，以可重複使用、具備多種用途為特徵。「希望能跟國外同步推出具有國際一流甚至領先水準的產品。」

大陸科技日報報導指出，雖然尚未立項，大陸卻早已開始了新一代載人飛船研究，取得了一定進展。2016年6月長征七號運載火箭首飛時，就搭載了新一代飛船的「縮比返回艙」（以固定比例縮小的返回艙），將其送入太空，開展了氣動等關鍵技術的驗證。

張柏楠表示，新一代飛船可以用於載人登月，也能承擔近地軌道任務，載人載貨能力都要大幅提高，還要能重複使用降低成本，且各項指標都瞄準了國際一流，因此它與現役神舟飛船相比變化非常大。

全國政協委員、中國航太科技集團十一院空氣動力專家周偉江表示，新一代飛船面臨的空氣動力學問題，跟大陸計畫用於月面取樣返回的嫦娥五號頗為相似。

報導稱，2014年，大陸發射嫦娥五號T1飛行試驗器，實踐驗證了第二宇宙速度再入返回技術。返回時，試驗器初次進入大氣層後立即「跳」了出來，隨後重新「落」入，如同在大氣層表面打了個水漂。周偉江說，採用這種升力式再入方案，正是為載人探月做基礎性探索。為避免太空人無法承受超載的重力加速度，未來新一代載人飛船從月球返回時，一定會「跳」一下，以此降低超載，保障太空人的生命安全。

報導指出，中國載人航太工程新聞發言人日前透露，大陸計畫於2019年6月前後實施長征五號B運載火箭首飛任務。據悉，此次任務或將搭載新一代載人飛船，開展試驗驗證。

(中時)

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