MLB》有洋蔥！賽揚獎強投復出 穿44號悼亡兄

兩屆賽揚獎強投林斯康在遊騎兵復出，改穿44號球衣紀念亡兄。過去他在巨人和天使時期，都是穿招牌的55號球衣。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

在巨人時期兩度奪得國聯賽揚獎，55號球衣幾乎和林斯康（Tim Lincecum）畫上等號，但這次復出加盟遊騎兵，林斯康卻選擇44號重新出發，只為紀念上月辭世的兄長西恩（Sean Lincecum）。

令人感動的是，遊騎兵原本44號球衣的主人霍德（Destin Hood），也大方的把這個背號讓給了林斯康。

「這是我哥哥當教練之後所穿的號碼（44），」林斯康說：「他對我非常重要，我只是希望能像跟著他上場一樣，這樣紀念他，用一種方式感覺他還在我身邊。」

林斯康一直把哥哥當成偶像，西恩卻因為過不了個人的一些關卡，於上月22日結束了自己的生命。林斯康上周出席在西雅圖舉辦的喪禮，加盟遊騎兵的合約也因而多花了一些時間才敲定。

「這段時間很難熬，幸好有家人在身旁支持我，」林斯康說：「最近我的家人比過去更加親近了，他們幫助我，也讓彼此能走得出來，也許是因為這樣，我現在才能來到這裡（春訓）。」

林斯康與遊騎兵的合約到8日才正式敲定及宣布，通過體檢程序，也表示過去幾年困擾他的運動傷害，目前已經痊癒。遊騎兵也很體貼，表示儘管林斯康在西雅圖已經固定練投，但他們不急，不會逼他一定要趕上開季。

「我們讓他來到春訓營，讓他的行程表來結合我們的行程表，如果他準備進入比賽狀況，我們才會讓他上去，」遊騎兵教頭班尼斯特（Jeff Banister）說：「無論如何，催促投手是最要不得的事情，我們會每天來觀察進度。」

(中時電子報)

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