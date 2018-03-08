農委會：除農曆春節 以後不再連休3日

2018年03月08日 12:12 中時 洪安怡

農委會農糧署指出，今（8）日台北果菜市場蔬菜交易量2340公噸，較休市前增幅6.5％，平均每公斤交易價格19.9元，也較休市前漲8.2％，今日蔬菜供應充裕，價格穩定，已經請特地方政府協調轄內批發市場，爾後除農曆春節，不應再連休3日，以確保蔬菜快速集散，價格穩定。

今日台北果菜市場蔬菜交易量2340公噸，較休市前（4）日2197公噸，增加143公噸，增幅6.5％；平均每公斤交易價格19.9元，較休市前18.4元，上漲1.5元，漲幅8.2％。價格上漲原因是因為連休後，承銷人進場補貨需求多，加上今日起受強烈大陸冷氣團影響，市場需求增加所致。

農糧署說明，為避免開市交易蔬菜供貨過多致價格波動，該署與產地政府共同推動多項蔬菜調節措施，除已預先請農友調整採收、出貨外，另協調農民團體辦理蔬菜真空預冷，提供冷藏庫貯藏，及增加供應生鮮超市及量販店等直銷通路，避免集中供應臺北果菜市場。

此外，台北果菜市場本日動員工作人員停止休假，比照春節前加強作業模式，調整現場卸貨及交通疏散，盡全力將農友所供應貨品順利銷售。農糧署強調，已請各地方政府協調轄內批發市場，爾後除農曆春節，不應再連休3日，以確保蔬菜快速集散，價格穩定，兼顧農友與消費者權益。

農糧署表示，近期天氣平順，蔬菜生長快速，數量充裕，評估蔬菜價量可持續維持穩定，其中甘藍、結球白菜及蘿蔔等大宗蔬菜正值盛產期，價格親民，呼籲消費者可多加選購。

(中時)