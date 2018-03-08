農委會：除農曆春節 以後不再連休3日

友善列印
中時

農委會農糧署指出，今（8）日台北果菜市場蔬菜交易量2340公噸，較休市前增幅6.5％，平均每公斤交易價格19.9元，也較休市前漲8.2％，今日蔬菜供應充裕，價格穩定，已經請特地方政府協調轄內批發市場，爾後除農曆春節，不應再連休3日，以確保蔬菜快速集散，價格穩定。

今日台北果菜市場蔬菜交易量2340公噸，較休市前（4）日2197公噸，增加143公噸，增幅6.5％；平均每公斤交易價格19.9元，較休市前18.4元，上漲1.5元，漲幅8.2％。價格上漲原因是因為連休後，承銷人進場補貨需求多，加上今日起受強烈大陸冷氣團影響，市場需求增加所致。

農糧署說明，為避免開市交易蔬菜供貨過多致價格波動，該署與產地政府共同推動多項蔬菜調節措施，除已預先請農友調整採收、出貨外，另協調農民團體辦理蔬菜真空預冷，提供冷藏庫貯藏，及增加供應生鮮超市及量販店等直銷通路，避免集中供應臺北果菜市場。

此外，台北果菜市場本日動員工作人員停止休假，比照春節前加強作業模式，調整現場卸貨及交通疏散，盡全力將農友所供應貨品順利銷售。農糧署強調，已請各地方政府協調轄內批發市場，爾後除農曆春節，不應再連休3日，以確保蔬菜快速集散，價格穩定，兼顧農友與消費者權益。

農糧署表示，近期天氣平順，蔬菜生長快速，數量充裕，評估蔬菜價量可持續維持穩定，其中甘藍、結球白菜及蘿蔔等大宗蔬菜正值盛產期，價格親民，呼籲消費者可多加選購。

(中時)

靠天冷拉買氣　菜價守住18元地板… 阿里山森鐵 7月回歸林務局營運

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。