談兩岸 王毅：重申一中原則 九二共識

2018年03月08日 13:17 中時 陳柏廷 、旺報/ 陳君碩 、旺報/

針對去年巴拿馬與台灣斷交，是否可能引發台灣外交斷交潮，大陸外交部長王毅今在記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的部分，這已是國際社會多年來形成的共識，堅持一個中國原則，不跟台灣進行官方往來，也已經成為各國遵循的國際規則。

同唯一代表中國的中華人民共和國開展正常的合作關係，是順應時代潮流的正確選擇，當然是大勢所趨，而且勢不可擋。

大陸外交部長王毅，8日在記者會上回答中外記者20多個問題。(陳君碩攝)

王毅還稱，承認九二共識、認同兩岸同屬一中，，這是兩岸關係向前發展的關鍵所在，解鈴還須繫鈴人，台灣當局應該盡快承認九二共識，這樣兩岸關係才能重新開啟和平發展。

世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會多年來形成的共識，他指出，堅持一個中國原則，不和台灣進行官方往來，也已經成為各國遵循的國際原則，同唯一代表合法代表中國的中華人民共和國建立外交關係， 顯然是順應時代潮流的正確選擇， 他稱這「當然是大勢所趨，而且勢不可擋」。

在記者會宣布結束時，有記者喊話，詢問美國通過台灣旅行法的議題，王毅並未馬上轉身走，轉身用麥克風回答表示，「我們當然要求美國要嚴格恪守他做出的承諾，遵守一個中國原則，堅持中美三個聯合公報。」

(中時)