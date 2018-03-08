談兩岸 王毅：重申一中原則 九二共識

大陸外交部長王毅，於人大記者會上報告。（圖/新華社）

友善列印
中時
、旺報/

針對去年巴拿馬與台灣斷交，是否可能引發台灣外交斷交潮，大陸外交部長王毅今在記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的部分，這已是國際社會多年來形成的共識，堅持一個中國原則，不跟台灣進行官方往來，也已經成為各國遵循的國際規則。

同唯一代表中國的中華人民共和國開展正常的合作關係，是順應時代潮流的正確選擇，當然是大勢所趨，而且勢不可擋。

大陸外交部長王毅，8日在記者會上回答中外記者20多個問題。(陳君碩攝)

王毅還稱，承認九二共識、認同兩岸同屬一中，，這是兩岸關係向前發展的關鍵所在，解鈴還須繫鈴人，台灣當局應該盡快承認九二共識，這樣兩岸關係才能重新開啟和平發展。

世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會多年來形成的共識，他指出，堅持一個中國原則，不和台灣進行官方往來，也已經成為各國遵循的國際原則，同唯一代表合法代表中國的中華人民共和國建立外交關係， 顯然是順應時代潮流的正確選擇， 他稱這「當然是大勢所趨，而且勢不可擋」。

在記者會宣布結束時，有記者喊話，詢問美國通過台灣旅行法的議題，王毅並未馬上轉身走，轉身用麥克風回答表示，「我們當然要求美國要嚴格恪守他做出的承諾，遵守一個中國原則，堅持中美三個聯合公報。」

(中時)

瞄準最前沿科技 大陸新一代載人… 證監會：富士康首IPO通過 過會僅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。