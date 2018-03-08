阿里山森鐵 7月回歸林務局營運

林務局未來將成立阿里山林鐵及文資管理處，負責接手森鐵業務。圖為阿里山櫻花樹下的31號蒸汽火車（林務局提供）

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阿里山森林鐵路現暫由台鐵負責營運，但行政院在去年6月已核定，森鐵未來應回歸給農委會林務局。林務局表示，現正爭取設立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」來營運森鐵，待管理處成立案獲政院核定後，森鐵最快在今年7月即可由林務局接手。

林務局表示，2013年5月，行政院指示林務局將森鐵相關設施，連同員額一併移交台鐵局協助營運，台鐵局則成立「阿里山森林鐵路管理處」，負責行車及全線軌道、枕木、道碴、路基維護等工作，原預定2016年12月底完全移轉交給台鐵局經營，但台鐵局考量高山鐵路維運迥異於平地鐵路，並經委託專業評估，建議阿里山林鐵回歸林務局經營應為最適方案。

林務局指出，後來行政院在衡酌文資保存、產權、營運、財務及人力需求等層面在2017年6月拍板，認為森鐵應回歸林務局並成立專責機構營運。

林務局指出，完整的阿里山林業文化資產，包含位於阿里山森林遊樂區，也就是日治時期伐木的舊林場，以及載運原木下山的林業鐵路，此外，還有當時在嘉義市區建置作為原木加工、製材的廠區遺址與員工宿舍三大部分，也是嘉義市邁向現代化、形塑產業與都會風貌的歷史見證。

因此，有別於台鐵局和過去嘉義林管處鐵路課的職掌，未來「阿里山林鐵及文資管理處」除了繼續掌理阿里山林業鐵路的營運、維護與保存，還新增鐵路沿線及位於嘉義市區重要林業文化資產的保存、活化，以及這些靜態文化資產與鐵路營運的對接整合任務，期望能打造串聯嘉義縣、市的阿里山林業文化與生態旅遊軸帶。

林務局表示，森鐵最近2個月連續發生4起列車出軌案，台鐵局仍在加強檢修作業，林務局也於3月日和8日，邀請了國發會、交通部、農委會、主計總處、人事行政總處等相關部會，並加邀軌道專家協同，進行營運績效評估，以協助提升安全管理及營運績效，確保日後行車安全，並無縫接軌回歸林務局營運。

(中時)

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